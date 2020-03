Champions League-finale mogelijk maand later

De finale van de Champions League was eigenlijk uitgeschreven voor 30 mei, in het Atatürk-stadion van Istanbul. De UEFA vreest dat de eindstrijd in gevaar komt vanwege het coronavrius dat nagenoeg het hele Europese voetbal heeft stilgelegd.

Door het EK naar de zomer van 2021 te verplaatsen, maakt de UEFA plaats op de speelkalender. Volgens de Noorse en Zweedse voetbalbond staat al vast dat de Europese eindronde met een jaar wordt uitgesteld. De UEFA heeft dat nog niet gemeld. Ook een woordvoerder van de KNVB kon nog niet bevestigen of het EK is uitgesteld. Het lijkt volgens de Nederlandse bond wel die kant op te gaan.

Vast staat wel dat de Europese voetbalbond heeft voorgesteld het EK met een jaar uit te stellen, zodat de nationale en Europese competities zo snel als mogelijk kunnen worden uitgespeeld.

