Aanklager start onderzoek naar ‘Pure haat-spandoek’

Op het spandoek was een jager te zien met op zijn arm een NEC-logo, die een groot geweer richtte op een adelaar (de vogel zit in het clubembleem van Vitesse) en een huilend mannetje in Vitesse-shirt. De weinige frisse afbeelding ging vergezeld van de tekst ‘Pure haat’.

Na de wedstrijd maakte Vitesse-trainer Thomas Letsch direct zijn afkeur kenbaar van het spandoek en ook de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls sprak er schande van. Eerder in de week ging NEC bij monde van algemeen directeur Wilco van Schaik al door het stof voor het spandoek, dat met medeweten van de club was opgehangen door de fanatieke aanhang. „Het is een verkeerde inschatting geweest. Wij zijn hiervoor verantwoordelijk. Daarvoor zeg ik nu: sorry”, aldus Van Schaik. „Dit hadden we anders moeten doen. Een harde les, die we intern hebben getrokken.”

Ⓒ Pro Shots

Het is eerder voorgekomen dat clubs in het betaald voetbal een boete hebben gekregen vanwege een groot spandoek van de fans. Zo is FC Twente in het verleden beboet vanwege een spandoek met de tekst ‘Hasj, coke en pillen’, wat volgens de aanklager in strijd was met het goede fatsoen en een slecht voorbeeld voor de jeugd.