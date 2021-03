Ajax-trainer Erik ten Hag: ’We hebben ze echt helemaal kapot gespeeld’

„Ik heb echt een uitstekend Ajax gezien, tegen een tegenstander die moeilijk te bespelen is”, zei Ten Hag. „Het lag echt aan ons dat ze er in deze wedstrijd niet heel goed uitzagen. Deze tegenstander heeft in de vorige ronde tweemaal van Bayer Leverkusen gewonnen. Dan kan je echt wel wat.”

„We hebben geduld opgebracht en aangevallen met de deur op slot”, vervolgde Ten Hag. „Zij wilden counteren maar we hebben geen kans weggegeven. En laten we nu niet denken dat we er al zijn. Young Boys stond in de thuiswedstrijd tegen Leverkusen bij rust met 3-0 voor.”

„Maar natuurlijk is dit een mooie marge”, vervolgde Ten Hag. „Europees gezien is 0-0 al een goede uitslag in een thuiswedstrijd. Of ik niets te klagen heb? Natuurlijk wel. In de eerste helft hebben we drie of vier grote kansen gehad en toch is het bij rust 0-0. Dat mag niet. Kansen zijn vaak schaars in Europese duels.”

Edson Alvarez en Nicolas Tagliafico gaan voor de bal. Ⓒ Matty van Wijnbergen

Edson Alvarez was een van de uitblinkers bij Ajax. „En dan hoor ik zogenaamde experts voor de wedstrijd vragen waarom hij op het veld staat”, mopperde Ten Hag. Brian Brobbey was met een doelpunt in blessuretijd ook weer belangrijk. Ten Hag hoopt nog steeds dat de spits zijn aflopende contract bij Ajax gaat verlengen. „Ik denk nog steeds dat hij zich bij ons het beste kan ontwikkelen”, zei de trainer van Ajax. ”95 procent van alle jonge spelers die vertrekken naar het buitenland, die mislukken daar. Maar het is zijn beslissing en zijn toekomst. Maar wij hopen nog steeds dat hij bij ons blijft.”

Bekijk ook: Sterk Ajax veel te goed voor Young Boys

Klaassen: ’Ze zijn er niet aan te pas gekomen’

Davy Klaassen, de maker van de 1-0 voor Ajax tegen Young Boys in de achtste finales van de Europa League, was duidelijk: „Ze zijn er niet aan te pas gekomen”, zei hij bij RTL7 na de zege van 3-0 op de Zwitserse club. „Het is nog geen kat in het bakkie, maar we zijn op de goede weg. Vooraf hadden we voor 3-0 getekend.”

"We hebben geen enkele kans weten te creëren. Dat is zeer teleurstellend"

Volgens de aanvallende middenvelder had Ajax voor rust al ruim voor kunnen staan. „Het liep wel, maar de laatste pass was telkens verkeerd. Af en toe wilden we toch te snel”, meende Klaassen, die voor de zoveelste keer dit seizoen de openingstreffer maakte voor de landskampioen uit Amsterdam. „Ik heb vooral een goede klik met Dusan Tadic. We hebben een goed gevoel voor elkaar waar we staan. Deze goal viel ook weer uit een lekkere combinatie.”

Bekijk ook: Herbeleef zege Ajax aan de hand van verslag en statistieken

Trainer Gerardo Seoane van Young Boys zocht niet naar excuses na de kansloze nederlaag van zijn Young Boys. „We hebben geen moment grip op Ajax kunnen krijgen”, zei hij. „We hebben geen enkele kans weten te creëren. Dat is zeer teleurstellend.”

„En toch is het na 80 minuten nog maar 1-0 voor Ajax”, zei Seoane. „Dan moeten we zorgen dat we die tussenstand tot het laatste fluitsignaal op het scorebord houden. Ajax combineerde goed en snel, maar we mogen in de laatste 10 minuten geen twee doelpunten meer tegen krijgen. Een nederlaag van 3-0 is fors. Toch gaan we ons zo goed mogelijk voorbereiden op de return van komende donderdag in Bern. We geven het niet op. Maar het zal wel heel anders moeten.”