Vitesse-drietal nog altijd vast in Portugal

Vitesse reisde vorige week zondag af naar het Portugese Alcantarilha in de Algarve om zich in de zon op de tweede seizoenshelft voor te bereiden. Waar de trainingsweek aanvankelijk zonder wanklank verliep, daar kwamen afgelopen donderdag drie positieve gevallen uit de testronde. Vitesse, dat met een vakantievlucht naar Portugal was gekomen, besloot de trainingsweek direct af te breken en huurde een charter in voor de thuisreis.

Waar het eveneens in Portugal verblijvende Ajax het positief geteste viertal tegen de corona-regels in met een privé-jet naar Nederland vloog, daar besloot Vitesse wél de regels te volgen, waardoor het drietal in Portugal achterbleef om in zelfisolatie te gaan. Een clubmedewerker is achtergebleven in Portugal om de drie spelers te ondersteunen.

Vitesse heeft zaterdag de training in Nederland hervat en speelt komende zaterdag de uitwedstrijd tegen Feyenoord in De Kuip.