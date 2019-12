Definitief: Oranje treft Spanje in aanloop naar EK 2020

Nog voor het duel met Spanje speelt het elftal van bondscoach Ronald Koeman nog een oefenwedstrijd. De KNVB hoopt die tegenstander op korte termijn bekend te maken.

Nederland en Spanje stonden twaalf keer eerder tegenover elkaar, waarvan Oranje zes keer won. Het Nederlands elftal trof Spanje op de laatste twee WK’s. In 2014 werden de Zuid-Europeanen in de groepsfase met 5-1 verslagen, maar vier jaar eerder dolf Oranje het onderspit in de eindstrijd: 1-0.

Oranje is bij het EK ingedeeld in een groep met Oekraïne en Oostenrijk. Spanje treft Zweden en Polen. Beide landen weten nog niet wie de derde tegenstander in de groepsfase wordt.

Oranjevrouwen

De voetbalsters van Oranje spelen hun eerstvolgende thuiswedstrijd in de kwalificatie voor het EK tegen Estland in Groningen. De wedstrijd is op dinsdag 14 april en begint om 18.30 uur.

Het is de tweede keer dat Oranje in het stadion van FC Groningen speelt. De eerste keer was op 24 oktober 2017, toen de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman in een uitverkocht huis met 1-0 van Noorwegen won.

De Nederlandse vrouwen zijn na de goede resultaten in de voorgaande duels al vrijwel zeker van plaatsing voor het EK.