Sport Kort: Eerste nederlaag volleybalsters in World Cup

Eerste nederlaag volleybalsters in World Cup

08.35 uur: De Nederlandse volleybalsters hebben bij het toernooi om de World Cup in Japan hun eerste nederlaag geleden. Het team van de Verenigde Staten was in Hamamatsu in drie sets te sterk voor de Oranje-vrouwen: 25-23 25-18 25-19. Nederland was het prestigieuze toernooi begonnen met drie overwinningen met als uitschieter de 3-0 tegen Brazilië, de nummer 4 van de wereld.

Nederland staat zevende op de wereldranglijst. Team USA, dat Nederland in Rio 2016 van olympisch brons afhield, is de nummer 3 van de wereld. Het verschil uitte zich in de cijfers en in de tijd die de Amerikaansen nodig hadden om hun vierde zege te boeken. Na ruim een uur en een kwartier was het bij het eerste wedstrijdpunt gedaan.

Donderdag volgt opnieuw een lastige klus. Dan is wereldkampioen Servië de tegenstander.

Angelique Kerber Ⓒ BSR Agency

Kerber wint eindelijk weer eens

08.30 uur: Angelique Kerber heeft voor het eerst sinds Wimbledon weer een partij gewonnen. De Duitse tennisster versloeg na een bye in de eerste ronde de Amerikaanae Nicole Gibbs in twee sets: 6-2 6-4. Na haar uitschakeling op Wimbledon, waar ze als titelverdedigster al in de tweede ronde strandde, vloog ze er in Toronto, Cincinnati, op de US Open en in Zhengzhou telkens in de eerste ronde uit.

De voormalig nummer 1 van de wereld wisselde nog tijdens die somber stemmende reeks van coach. Kerber wordt sinds het toernooi van Zhengzhou op interimbasis begeleid door Dirk Dier. Kerber neemt het in de kwartfinales op tegen de winnaar van de partij tussen de Amerikaanse Madison Keys en Zarina Diyas uit Kazachstan.