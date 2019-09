Sport Kort: Honkballers beginnen goed aan OKT

Honkbal: Honkballers nemen revanche op Tsjechen

16.10 uur: De Nederlandse honkballers zijn goed van start gegaan op het olympisch kwalificatietoernooi in Italië. In Parma werd Tsjechië met 4-1 verslagen.

Met de overwinning namen de honkballers revanche voor de 8-6-nederlaag van anderhalve week geleden, op het EK in Duitsland. Oranje werd in Bonn uiteindelijk wel Europees kampioen.

Donderdag speelt Nederland tegen Israël en daarna wachten nog duels met Spanje, Zuid-Afrika en Italië. De winnaar van het toernooi verdient een ticket voor de Olympische Spelen van Tokio, de nummer 2 krijgt in maart een herkansing op een tweede OKT.

Tennis: Mallorca krijgt in 2020 ATP-toernooi op gras

15.29 uur: Mallorca organiseert vanaf 2020 een ATP-toernooi op gras. Het toernooi, dat van 20 tot 27 juni wordt gespeeld, geldt als voorbereidingstoernooi op Wimbledon. Toni Nadal, de oom en de voormalige coach van Rafael Nadal, wordt toernooidirecteur.

Het toernooi op het Spaanse eiland wordt gespeeld in de derde week van het grasseizoen, in de laatste week voor Wimbledon. Het ATP 250-toernooi vervangt een grastoernooi in Antalya, dat maar drie edities kende.

Het evenement op Mallorca, dat al een grastoernooi voor vrouwen had, is na die in Madrid en Barcelona het derde ATP-toernooi in Spanje.

Alexander Kristoff Ⓒ BSR Agency

Wielrennen: Kristoff ritwinnaar in Slowakije

14.04 uur: De Noor Alexander Kristoff heeft de eerste etappe van de Ronde van Slowakije gewonnen. De renner van UAE Team Emirates was na 138 kilometer met start en finish in Bardejov de snelste in de massasprint. Achter hem eindigden de Deen Michael Mørkøv en de Italiaan Elia Viviani, beiden van Deceuninck - Quick-Step, respectievelijk als tweede en derde.

Woensdag volgt ook nog een korte individuele tijdrit. Voor Kristoff was het zijn zevende overwinning van het seizoen.

Jordi Alba Ⓒ EPA

Voetbal: Jordi Alba aan de kant met hamstringblessure

13.20 uur: FC Barcelona-speler Jordi Alba heeft aan het duel met Borussia Dortmund van dinsdagavond een hamstringblessure overgehouden. De 30-jarige verdediger viel vlak voor rust uit met pijn aan zijn linkerbeen.

FC Barcelona meldt niet hoe lang Alba uit de roulatie is. Hij werd in Dortmund vervangen door Sergi Roberto. Er werd niet gescoord in Duitsland.

Zaterdag speelt Barcelona in competitieverband tegen Granada.

Saeid Mollaei Ⓒ BSR Agency

Judo: Iraanse judobond voorlopig geschorst

13.18 uur: Judoka's uit Iran kunnen voorlopig niet meer aan internationale wedstrijden deelnemen. De internationale judobond IJF heeft de bond van het Aziatische land voorlopig geschorst in afwachting van de uitkomst van een onderzoek naar de rol die het land heeft gespeeld tijdens het WK. Daar werd voormalig wereldkampioen Saeid Mollaei opgedragen het toernooi te verlaten om een confrontatie met een Israëlische judoka te voorkomen.

Zowel de Iraanse minister van sport als de baas van het Iraans olympisch comité zou Mollaei telefonisch hebben opgedragen opzettelijk te verliezen. De IJF zegt dat daarmee de regels rond matchfixing zijn overtreden alsmede dat er sprake is van discriminatie en schending van het principe van politieke neutraliteit.

Mollaei, die in de halve finales verloor en daardoor een duel met de Israëliër Sagi Muki voorkwam, is na het WK niet teruggekeerd naar zijn vaderland. Hij vreest represailles. De IJF had hem al steun toegezegd.

Wielrennen: Valverde weer kopman Spanje op WK

12.11 uur Alejandro Valverde is ook op 39-jarige leeftijd de kopman van de Spaanse ploeg in de wegrace bij de WK wielrennen in Yorkshire. De titelverdediger krijgt drie ploeggenoten van Movistar mee voor de wedstrijd die op 29 september wordt verreden. Dat zijn Imanol Erviti, José Joaquin Rojas en Marc Soler.

Bondscoach Pascual Momparler riep verder Ion en Gorka Izagirre, Luis León Sánchez (allen Astana), Jonathan Castroviejo (Ineos) en Iván Gárcia (Bahrain) op. Alleen die laatste reed nooit in dezelfde ploeg als Valverde. Voor de individuele tijdrit (25 september) wees Momparler naast Castroviejo ook Lluís Mas (Movistar) aan.

Sanne Keizer en Madeleine Meppelink op archiefbeeld. Ⓒ Ronald Hoogendoorn

Goeie start beachduo

Sanne Keizer en Madelein Meppelink zijn goed van start gegaan op het olympisch kwalificatietoernooi in China. In Haiyang won het Nederlandse duo de eerste twee groepswedstrijden, waardoor de beachvolleybalsters zich plaatsten voor de tweede fase van het OKT.

Keizer en Meppelink begonnen hun jacht op een ticket met een zege op het Poolse duo Wojtasik/Kociolek: 21-16 21-14. Die overtuigende zege werd gevolgd door een nipte 18-21 21-19 15-13-overwinning op de Finse combinatie Lahti/Parkkinen.

Middenvelder Mason Mount van Chelsea ligt geblesseerd op de grond. Ⓒ AFP

Zorgen bij Chelsea over blessure Mount

09.45 uur Chelsea-coach Frank Lampard vreest dat hij zondag in de topper tegen Liverpool geen beroep kan doen op Mason Mount. De middenvelder liep dinsdag in het Champions League-duel met Valencia een enkelblessure op na een gemene tackle van Francis Coquelin. Mount, die als huurling één seizoen uitkwam voor Vitesse, moest al na 9 minuten naar de kant.

„We moeten de komende 24 tot 48 uur afwachten om de ernst van de blessure te kunnen beoordelen”, zei Lampard, die met zijn ploeg met 1-0 verloor van de Spanjaarden. „Het is buitengewoon spijtig. Mason is bezig aan een goed seizoen en was ook ditmaal goed aan de wedstrijd begonnen.”

Lonneke Sloetjes (m) en Yvon Belien (R) Ⓒ BSR Agency

Eerste nederlaag volleybalsters in World Cup

08.35 uur: De Nederlandse volleybalsters hebben bij het toernooi om de World Cup in Japan hun eerste nederlaag geleden. Het team van de Verenigde Staten was in Hamamatsu in drie sets te sterk voor de Oranje-vrouwen: 25-23 25-18 25-19. Nederland was het prestigieuze toernooi begonnen met drie overwinningen met als uitschieter de 3-0 tegen Brazilië, de nummer 4 van de wereld.

Nederland staat zevende op de wereldranglijst. Team USA, dat Nederland in Rio 2016 van olympisch brons afhield, is de nummer 3 van de wereld. Het verschil uitte zich in de cijfers en in de tijd die de Amerikaansen nodig hadden om hun vierde zege te boeken. Na ruim een uur en een kwartier was het bij het eerste wedstrijdpunt gedaan.

Donderdag volgt opnieuw een lastige klus. Dan is wereldkampioen Servië de tegenstander.

Angelique Kerber Ⓒ BSR Agency

Kerber wint eindelijk weer eens

08.30 uur: Angelique Kerber heeft voor het eerst sinds Wimbledon weer een partij gewonnen. De Duitse tennisster versloeg na een bye in de eerste ronde de Amerikaanae Nicole Gibbs in twee sets: 6-2 6-4. Na haar uitschakeling op Wimbledon, waar ze als titelverdedigster al in de tweede ronde strandde, vloog ze er in Toronto, Cincinnati, op de US Open en in Zhengzhou telkens in de eerste ronde uit.

De voormalig nummer 1 van de wereld wisselde nog tijdens die somber stemmende reeks van coach. Kerber wordt sinds het toernooi van Zhengzhou op interimbasis begeleid door Dirk Dier. Kerber neemt het in de kwartfinales op tegen de winnaar van de partij tussen de Amerikaanse Madison Keys en Zarina Diyas uit Kazachstan.