Sport Kort: Slechte generale volleyballers voor KO-fase EK

Volleybal: Nederland sluit groepsfase af in mineur

22.40 uur: De Nederlandse volleyballers hebben bij het EK de groepsfase in mineur afgesloten. Oranje verloor in Amsterdam met 3-2 van Tsjechië. De setstanden waren: 25-18, 18-25, 25-20, 22-25 en 16-14.

De ploeg van bondscoach Roberto Piazza was vooraf al zeker van deelname aan de volgende ronde. Het is nog niet bekend tegen wie Oranje speelt in de achtste finales. Dat duel is in elk geval zaterdag in Apeldoorn.

Voor Nederland was het de tweede nederlaag in de vijfde poulewedstrijd. Eerder was wereldkampioen Polen met 3-0 te sterk.

Oranje speelde tegen Tsjechië een wisselvallige wedstrijd. Nederland maakte nogal wat fouten, vooral in de passing. Mede daardoor ging de eerste set verloren. Na de labiele start was de thuisploeg beter bij de les, met name dankzij een fraaie servicereeks van Nimir Abdel-Aziz.

Nederland kon in de derde set een voorsprong niet vasthouden. In de vierde set had Oranje toch weer een overwicht, waarna Nederland in de vijfde set een matchpoint onbenut liet. Tsjechië sloeg daarna alsnog toe. Abdel-Aziz was opnieuw topscorer, deze keer met 25 punten.

Marathonlopen: Choukoud meldt zich af voor Dam tot Damloop

20.47 uur: Khalid Choukoud zal zondag niet meedoen met de Dam tot Damloop. De Nederlandse blikvanger heeft zich woensdag afgemeld. De reden is niet bekendgemaakt.

Choukoud liep op 1 september nog een nationaal record op de tien Engelse mijl: 46.18. Twee jaar geleden deed hij voor het laatst mee. Toen werd Choukoud elfde met een tijd van 47.29.

Michel Butter is zondag wel van de partij. De atleet uit Castricum kan de Damloop goed gebruiken als voorbereiding voor de marathon van New York. De atleet uit Castricum doet al voor de twaalfde keer mee. Ook Stan Niesten uit Beverwijk en Roy Hoornweg gaan voor een hoge klassering in de nationale strijd.

Wielrennen: Vos blijft ongenaakbaar in Ronde van de Ardèche

18.33 uur: Marianne Vos heeft opnieuw een etappe in de Ronde van de Ardèche gewonnen. Deze keer sloeg de renster van CCC-Liv toe in de zesde rit. Ze bleef na een koers over ruim 110 kilometer de Duitse Clara Koppenburg en de Cubaanse Arlenis Sierra in de sprint net voor.

Eerder al won Vos al de eerste drie etappes. Ze heeft de leiding in het algemeen klassement. De Ronde van de Ardèche duurt nog tot en met donderdag.

Jamie Vardy (L) met Victor Lindelof (R). Ⓒ AFP

Voetbal: Ook Lindelöf langer bij ManUnited

18.12 uur: De Zweedse international Victor Lindelöf heeft een nieuw contract ondertekend bij Manchester United. De 25-jarige verdediger verbond zich tot de zomer van 2024 aan de Engelse club, met een optie voor nog een jaar. Hij kwam in juni 2017 over van Benfica voor een afkoopsom van circa 35 miljoen euro. Lindelöf speelde tot dusver 74 wedstrijden voor ManUnited.

„Vanaf de dag dat ik hier arriveerde, voelde deze club als thuis aan”, liet de Scandinaviër weten. „Als speler en als mens ben ik in de afgelopen twee jaar flink gegroeid.”

Eerder deze week tekende de Spaanse doelman David De Gea tot medio 2023 bij op Old Trafford.

Steph Curry Ⓒ EPA

Basketbal: Curry wil naar Spelen

17.49 uur: Sterspeler Steph Curry van Golden State Warriors is van plan om met Team USA deel te nemen aan de Olympische Spelen van Tokio 2020. „Jazeker, dat is de bedoeling”, liet de 31-jarige topschutter weten. „Natuurlijk, je moet altijd afwachten of zich blessures of andere problemen voordoen, maar daar denk ik nu niet aan.”

Curry moet zijn olympische debuut nog maken. „Die ervaring wil ik graag nog een keer meemaken. Komend jaar moet het dus gebeuren.”

Curry won met de Amerikaanse ploeg al wel twee wereldtitels. Team USA blameerde zichzelf eerder deze maand bij het wereldkampioenschap in China met de zevende plaats. Dat was het slechtste WK-resultaat ooit voor de Amerikanen. „Maar we blijven de beste ploeg van de wereld”, benadrukte Curry.

De technische leiding van Team USA had voor het WK in China een lijstje met 35 kandidaten opgesteld. Slechts vier spelers waren ook daadwerkelijk actief tijdens het toernooi. „Ik vertrouw erop dat we volgend jaar bij de Olympische Spelen in Japan wel op sterkte zijn”, besloot Curry, die zelf in China eveneens ontbrak.

Krists Neilands is blij. Ⓒ AFP

Wielrennen: Neilands wint GP Wallonië

17.45 uur: Krists Neilands heeft de zestigste editie van de GP Wallonië gewonnen. De 25-jarige Let van Israël Cycling Academy hield in de laatste kilometers het aanstormende peloton net achter zich, na een rit over 205 kilometer tussen Blegny en Namen.

Hij bleef de Belgen Jasper Stuyven, de winnaar van vorig jaar, en Jasper De Buyst op de klim naar de Citadel van Namen met klein verschil voor.

Tessa Virtue en Scott Moir Ⓒ Hollandse Hoogte

IJsdansen: IJsdansers Virtue en Moir nemen afscheid

17.15 uur: Het befaamde Canadese ijsdansduo Tessa Virtue/Scott Moir houdt het op het hoogste niveau voor gezien. De olympische kampioenen kondigden op hun eigen Twitterkanaal gezamenlijk hun afscheid aan. In een zelf vervaardigd filmpje schaatst het illustere tweetal in een lege hal symbolisch het laatste rondje.

„We wisten niet hoe we het anders moesten vertellen”, liet Moir (32) weten. „Dit is een emotionele dag voor ons. We hebben 22 jaar lang alles met elkaar bereikt. Voor ons gevoel is de tijd nu rijp om een stapje terug te doen.”

Virtue (30) en Moir beleefden bij de Winterspelen in 2010 voor eigen publiek in Vancouver de grote doorbraak met olympisch goud. Het Canadese tweetal maakte met die titel een einde aan de Europese hegemonie die sinds 1976, toen het ijsdansen olympisch werd, voortduurde. Na dubbel olympisch zilver bij Sotsji 2014, inclusief de landenwedstrijd, volgde dubbel olympisch goud bij Pyeongchang 2018.

Virtue en Moir wonnen gezamenlijk ook drie wereldtitels. Ze zijn de succesvolste olympische kunstrijders in de historie.

Voetbal: Franse voetbalbond schrapt League Cup

17.14 uur: De professionele afdeling van het Franse voetbal (LFP) heeft het toernooi om de zogenoemde League Cup, zeg maar de ’tweede’ nationale beker, met ingang van het komende seizoen geschrapt. Dit heeft te maken met de marktomstandigheden. Er heeft zich geen enkele omroep gemeld die het evenement tussen 2020 en 2024 wil uitzenden.

„We behouden ons wel het recht voor het toernooi weer op te starten als de omstandigheden gunstiger zijn”, luidt het in een verklaring van de LFP.

De competitie bestaat sinds 1995. Paris Saint-Germain won het vaakst, acht keer.

Bondscoach Evert-Jan ’t Hoen op archiefbeeld. Ⓒ Hollandse Hoogte

Honkbal: Honkballers nemen revanche op Tsjechen

16.10 uur: De Nederlandse honkballers zijn goed van start gegaan op het olympisch kwalificatietoernooi in Italië. In Parma werd Tsjechië met 4-1 verslagen.

Met de overwinning namen de honkballers revanche voor de 8-6-nederlaag van anderhalve week geleden, op het EK in Duitsland. Oranje werd in Bonn uiteindelijk wel Europees kampioen.

Donderdag speelt Nederland tegen Israël en daarna wachten nog duels met Spanje, Zuid-Afrika en Italië. De winnaar van het toernooi verdient een ticket voor de Olympische Spelen van Tokio, de nummer 2 krijgt in maart een herkansing op een tweede OKT.

Tennis: Mallorca krijgt in 2020 ATP-toernooi op gras

15.29 uur: Mallorca organiseert vanaf 2020 een ATP-toernooi op gras. Het toernooi, dat van 20 tot 27 juni wordt gespeeld, geldt als voorbereidingstoernooi op Wimbledon. Toni Nadal, de oom en de voormalige coach van Rafael Nadal, wordt toernooidirecteur.

Het toernooi op het Spaanse eiland wordt gespeeld in de derde week van het grasseizoen, in de laatste week voor Wimbledon. Het ATP 250-toernooi vervangt een grastoernooi in Antalya, dat maar drie edities kende.

Het evenement op Mallorca, dat al een grastoernooi voor vrouwen had, is na die in Madrid en Barcelona het derde ATP-toernooi in Spanje.

Alexander Kristoff Ⓒ BSR Agency

Wielrennen: Kristoff ritwinnaar in Slowakije

14.04 uur: De Noor Alexander Kristoff heeft de eerste etappe van de Ronde van Slowakije gewonnen. De renner van UAE Team Emirates was na 138 kilometer met start en finish in Bardejov de snelste in de massasprint. Achter hem eindigden de Deen Michael Mørkøv en de Italiaan Elia Viviani, beiden van Deceuninck - Quick-Step, respectievelijk als tweede en derde.

Woensdag volgt ook nog een korte individuele tijdrit. Voor Kristoff was het zijn zevende overwinning van het seizoen.

Jordi Alba Ⓒ EPA

Voetbal: Jordi Alba aan de kant met hamstringblessure

13.20 uur: FC Barcelona-speler Jordi Alba heeft aan het duel met Borussia Dortmund van dinsdagavond een hamstringblessure overgehouden. De 30-jarige verdediger viel vlak voor rust uit met pijn aan zijn linkerbeen.

FC Barcelona meldt niet hoe lang Alba uit de roulatie is. Hij werd in Dortmund vervangen door Sergi Roberto. Er werd niet gescoord in Duitsland.

Zaterdag speelt Barcelona in competitieverband tegen Granada.

Saeid Mollaei Ⓒ BSR Agency

Judo: Iraanse judobond voorlopig geschorst

13.18 uur: Judoka’s uit Iran kunnen voorlopig niet meer aan internationale wedstrijden deelnemen. De internationale judobond IJF heeft de bond van het Aziatische land voorlopig geschorst in afwachting van de uitkomst van een onderzoek naar de rol die het land heeft gespeeld tijdens het WK. Daar werd voormalig wereldkampioen Saeid Mollaei opgedragen het toernooi te verlaten om een confrontatie met een Israëlische judoka te voorkomen.

Zowel de Iraanse minister van sport als de baas van het Iraans olympisch comité zou Mollaei telefonisch hebben opgedragen opzettelijk te verliezen. De IJF zegt dat daarmee de regels rond matchfixing zijn overtreden alsmede dat er sprake is van discriminatie en schending van het principe van politieke neutraliteit.

Mollaei, die in de halve finales verloor en daardoor een duel met de Israëliër Sagi Muki voorkwam, is na het WK niet teruggekeerd naar zijn vaderland. Hij vreest represailles. De IJF had hem al steun toegezegd.

Wielrennen: Valverde weer kopman Spanje op WK

12.11 uur Alejandro Valverde is ook op 39-jarige leeftijd de kopman van de Spaanse ploeg in de wegrace bij de WK wielrennen in Yorkshire. De titelverdediger krijgt drie ploeggenoten van Movistar mee voor de wedstrijd die op 29 september wordt verreden. Dat zijn Imanol Erviti, José Joaquin Rojas en Marc Soler.

Bondscoach Pascual Momparler riep verder Ion en Gorka Izagirre, Luis León Sánchez (allen Astana), Jonathan Castroviejo (Ineos) en Iván Gárcia (Bahrain) op. Alleen die laatste reed nooit in dezelfde ploeg als Valverde. Voor de individuele tijdrit (25 september) wees Momparler naast Castroviejo ook Lluís Mas (Movistar) aan.

Sanne Keizer en Madeleine Meppelink op archiefbeeld. Ⓒ Ronald Hoogendoorn

Goeie start beachduo

Sanne Keizer en Madelein Meppelink zijn goed van start gegaan op het olympisch kwalificatietoernooi in China. In Haiyang won het Nederlandse duo de eerste twee groepswedstrijden, waardoor de beachvolleybalsters zich plaatsten voor de tweede fase van het OKT.

Keizer en Meppelink begonnen hun jacht op een ticket met een zege op het Poolse duo Wojtasik/Kociolek: 21-16 21-14. Die overtuigende zege werd gevolgd door een nipte 18-21 21-19 15-13-overwinning op de Finse combinatie Lahti/Parkkinen.

Middenvelder Mason Mount van Chelsea ligt geblesseerd op de grond. Ⓒ AFP

Zorgen bij Chelsea over blessure Mount

09.45 uur Chelsea-coach Frank Lampard vreest dat hij zondag in de topper tegen Liverpool geen beroep kan doen op Mason Mount. De middenvelder liep dinsdag in het Champions League-duel met Valencia een enkelblessure op na een gemene tackle van Francis Coquelin. Mount, die als huurling één seizoen uitkwam voor Vitesse, moest al na 9 minuten naar de kant.

„We moeten de komende 24 tot 48 uur afwachten om de ernst van de blessure te kunnen beoordelen”, zei Lampard, die met zijn ploeg met 1-0 verloor van de Spanjaarden. „Het is buitengewoon spijtig. Mason is bezig aan een goed seizoen en was ook ditmaal goed aan de wedstrijd begonnen.”

Lonneke Sloetjes (m) en Yvon Belien (R) Ⓒ BSR Agency

Eerste nederlaag volleybalsters in World Cup

08.35 uur: De Nederlandse volleybalsters hebben bij het toernooi om de World Cup in Japan hun eerste nederlaag geleden. Het team van de Verenigde Staten was in Hamamatsu in drie sets te sterk voor de Oranje-vrouwen: 25-23 25-18 25-19. Nederland was het prestigieuze toernooi begonnen met drie overwinningen met als uitschieter de 3-0 tegen Brazilië, de nummer 4 van de wereld.

Nederland staat zevende op de wereldranglijst. Team USA, dat Nederland in Rio 2016 van olympisch brons afhield, is de nummer 3 van de wereld. Het verschil uitte zich in de cijfers en in de tijd die de Amerikaansen nodig hadden om hun vierde zege te boeken. Na ruim een uur en een kwartier was het bij het eerste wedstrijdpunt gedaan.

Donderdag volgt opnieuw een lastige klus. Dan is wereldkampioen Servië de tegenstander.

Angelique Kerber Ⓒ BSR Agency

Kerber wint eindelijk weer eens

08.30 uur: Angelique Kerber heeft voor het eerst sinds Wimbledon weer een partij gewonnen. De Duitse tennisster versloeg na een bye in de eerste ronde de Amerikaanae Nicole Gibbs in twee sets: 6-2 6-4. Na haar uitschakeling op Wimbledon, waar ze als titelverdedigster al in de tweede ronde strandde, vloog ze er in Toronto, Cincinnati, op de US Open en in Zhengzhou telkens in de eerste ronde uit.

De voormalig nummer 1 van de wereld wisselde nog tijdens die somber stemmende reeks van coach. Kerber wordt sinds het toernooi van Zhengzhou op interimbasis begeleid door Dirk Dier. Kerber neemt het in de kwartfinales op tegen de winnaar van de partij tussen de Amerikaanse Madison Keys en Zarina Diyas uit Kazachstan.