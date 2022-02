Roger Schmidt stopt aan einde van seizoen als trainer van PSV

De 54-jarige Duitser heeft besloten zijn aflopende contract in Eindhoven niet te verlengen. De clubleiding van PSV wilde wel graag door met Schmidt, die sinds de zomer van 2020 hoofdtrainer is bij de huidige nummer 2 van de Eredivisie.

„De afgelopen weken hebben we benut om goede gesprekken te voeren”, aldus directeur voetbalzaken John de Jong. „Het was onze intentie om met Roger verder te gaan. Maar Roger heeft besloten aan het einde van het seizoen te stoppen. Dat vinden wij jammer, maar dit verandert niets aan onze doelstelling om zoveel mogelijk prijzen in de wacht te slepen dit seizoen.”

De Jong zei onlangs voor de verloren topper tegen Ajax (1-2) graag langer door te willen met Schmidt. „We hebben de intentie met deze trainer verder te gaan, verder kijken we op dit moment niet. Uiteindelijk willen wij met PSV ook verder en omhoog, dat hopen we samen te bereiken”, aldus De Jong. „Ik denk wel dat er einde voorjaar duidelijkheid over komt. Wij zijn alleen met deze trainer bezig.” Bijna twee weken later heeft Schmidt zelf besloten te vertrekken.

Discussiepunten

Al maanden was PSV in gesprek met Schmidt. Een van de voornaamste discussiepunten was de uitstraling van de club. De Duitser kon het moeilijk met elkaar rijmen dat PSV mee wilde doen voor de titel, terwijl elk jaar de beste spelers verkocht werden. Dat is bedrijfspolitiek bij de Eindhovense club. Verkoop van spelers is nodig om de begroting sluitend te krijgen.

Schmidt liet een paar doorschemeren dat hij PSV toch meer zag als een opleidingsclub. De dure verkopen werden niet gecompenseerd met soortgelijke spelers, maar met voetballers die het traject naar de top weer moesten doorlopen. Hij vroeg zich wel een hardop af of dat wel bij zijn ambitie paste.

PSV heeft nu de handen vrij om de markt op te gaan. Algemeen directeur Toon Gerbrands verklaarde de afgelopen weken een aantal keer dat de Eindhovense club eerst zou inzetten op Schmidt. Pas als uit die gesprekken een definitieve beslissing was voortgevloeid, zou PSV zich eventueel gaan beraden op een nieuwe trainer voor de komende jaren.

Clubkanaal

Schmidt licht zijn besluit om de deur in Eindhoven na dit seizoen achter zich dicht te trekken later op de dag toe via een interview op het clubkanaal van PSV. Schmidt werd de voorbije maanden in verband gebracht met Duitse clubs als Hertha BSC, Eintracht Frankfurt en RB Leipzig, maar hij bleef bij PSV.

Tweede

Onder leiding van Schmidt eindigde PSV vorig seizoen op de tweede plaats, op gepaste afstand van Ajax. De ploeg van Schmidt veroverde afgelopen zomer wel de Johan Cruijff Schaal, door de landskampioen uit Amsterdam met 4-0 te verslaan. PSV bleef aan het begin van dit seizoen steken in de voorrondes van de Champions League en eindigde in de Europa League als derde in de groep. Voor PSV gaat het Europese avontuur nu verder in de knock-outfase van de Conference League.

’Vollgas-Fussball’

De Duitser werkte eerder in eigen land bij onder meer SC Paderborn en Bayer Leverkusen en bij de Oostenrijkse topclub Red Bull Salzburg. Het zogeheten ’Vollgas-Fussball’ wat Schmidt wil spelen, kwam er de afgelopen anderhalf jaar bij PSV niet altijd uit. De Duitser kreeg regelmatig kritiek op de vele wisselingen in zijn elftal.

