Mendes Moreira na racismerel: ’Dit doet mij erg veel pijn’

In Den Bosch werden er Sinterklaasliedjes gezongen en waren er oerwoudgeluiden te horen. Mendes Moreira trok het zich aan en werd zichtbaar emotioneel. Hij liep boos het veld af en zijn ploeggenoten volgden hem. De spelers van Den Bosch schaarde zich achter Mendes Moreira en liepen tevens het veld af.

Scheidsrechter Laurens Gerrets staakte de wedstrijd en liet aan Fox Sports weten waarom: „Vanuit Excelsior kreeg ik het bericht dat hij (Mendes Moreira, red.) emotioneel was, omdat er dingen naar hem geroepen werden. Ik wilde met hem in gesprek gaan, maar hij was niet bereikbaar, te emotioneel. Dan kunnen er vervelende dingen gebeuren in het voetbal. Ik wilde hem in bescherming nemen, maar het stopte niet. Ik ging in gesprek met de aanvoerders en wij hebben toen besloten de wedstrijd stil te leggen.”

Nadat de wedstrijd een tijd werd stilgelegd, ging de bal weer rollen. „Excelsior gaf zelf aan weer verder te willen. Zij waren ook blij dat Den Bosch met hen meeleefde. Excelsior wil door, dus we gaan door”, aldus de arbiter.

Nadat de wedstrijd weer begon haalde Mendes Moreira sportief zijn gram. De aanvaller zette namelijk voor het rustsignaal Excelsior op voorsprong: 1-2. Het leverde de Rotterdammers niet de winst op. De wedstrijd eindigde in een gelijkspel: 3-3.

Depay

Het racismenieuws bereikte Memphis Depay en de Oranje-international sprak zich uit via sociale media: „Ik ben het helemaal zat, om dit soort beelden constant te zien. Wanneer komt hier een einde aan?”, aldus Depay op Twitter, die nog een verzoek deed aan de UEFA. „Wat gaan we hieraan doen nu het EK voor de deur staat?”

Mendes Moreira verscheen na de wedstrijd voor de camera van Fox Sports en richtte zijn woede op de trainer van FC Den Bosch, Erik van der Ven. „Hij zei dat ik een zielig mannetje ben. Denk je dat we dit anno 2019 moeten accepteren? Ik praat het liefst over de wedstrijd, maar ik ben gewoon boos en teleurgesteld dat dit nog steeds moet gebeuren.”

Spreekkoren richting Excelsior kon Mendes Moreira wel accepteren, maar de persoonlijke beledigingen schoten hem in het verkeerde keelgat. „Het begon al na de eerste minuut. ’K’ neger, ’K’ katoenplukker, ’K’ zwarte, Zwarte Piet. Rondom de feestdagen krijg je te horen dat zij hebben gedemonstreerd. Zij zijn pro Zwarte Piet. Leuk en aardig, dat mag. Maar het is wel heel toevallig dat ze dat dan tegen mij zeggen. Dat doet mij heel erg veel pijn en ik vind het jammer. Dit kan ik gewoon niet accepteren en hier moet iets aan gedaan worden.”