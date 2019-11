Scheidsrechter staakt FC Den Bosch-Excelsior na racisme

In Den Bosch werden er Sinterklaasliedjes gezongen en waren er oerwoudgeluiden te horen. Mendes Moreira trok het zich aan en werd zichtbaar emotioneel. Hij liep boos het veld af en zijn ploeggenoten volgden hem. De spelers van Den Bosch schaarde zich achter Mendes Moreira en liepen tevens het veld af.

Scheidsrechter Laurens Gerrets staakte de wedstrijd en liet aan Fox Sports weten waarom: „Vanuit Excelsior kreeg ik het bericht dat hij (Mendes Moreira, red.) emotioneel was, omdat er dingen naar hem geroepen werden. Ik wilde met hem in gesprek gaan, maar hij was niet bereikbaar, te emotioneel. Dan kunnen er vervelende dingen gebeuren in het voetbal. Ik wilde hem in bescherming nemen, maar het stopte niet. Ik ging in gesprek met de aanvoerders en hebben toen besloten de wedstrijd stil te leggen.”

Nadat de wedstrijd een tijd werd stilgelegd, ging de bal weer rollen. „Excelsior gaf zelf aan weer verder te willen. Zij waren ook blij dat Den Bosch met hen meeleefde. Excelsior wil door, dus we gaan door”, aldus de arbiter.