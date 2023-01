American-footballer Hamlin week na hartstilstand uit ziekenhuis

„Vandaag terug naar huis in Buffalo met veel liefde in mijn hart. Het was echt een geweldig gevoel om te zien dat de wereld om me heen ging staan zondag. Dezelfde liefde die jullie me allemaal hebben laten zien, is dezelfde liefde die ik van plan ben terug te geven aan de wereld”, twittert Hamlin.

Ook bedankt hij het medisch personeel in het ziekenhuis. „Dankbaar voor de geweldige zorg die ik kreeg in het UCMC. Blij om terug te zijn in Buffalo. De doktoren en verpleegsters van Buffalo General hebben me het gevoel gegeven al thuis te zijn.”

„Ik kan bevestigen dat hij het goed maakt en gaat beginnen aan de volgende fase van zijn revalidatie”, zei dokter William Knight. Hamlin keert terug naar Buffalo, waar hij de komende tijd medisch in de gaten wordt gehouden.

Een week geleden kreeg Hamlin tegen de Cincinnati Bengals een hartstilstand en zakte ineen op het veld. De beelden gingen de hele wereld over. Na reanimatie werd de 24-jarige speler van Buffalo Billsna naar het ziekenhuis gebracht.

Vrijdag werd bekend dat Hamlin weer kan praten en zelfstandig kan ademen. Een dag later plaatste hij een bericht op Instagram waarin hij zegt dankbaar te zijn voor alle steun die hij heeft gekregen.