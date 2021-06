Oranje verrast: ’Tot dusver de beste wedstrijd van het EK’

Het Nederlands elftal begon tegen Oekraïne met Patrick van Aanholt in de basis. De linksback kreeg de voorkeur boven Owen Wijndal, die in de voorbereiding aan de oefenduels met Schotland en Georgië mocht beginnen.

De 30-jarige Van Aanholt is in het bezit van een aflopend contract bij Crystal Palace. De Brabander mocht in de slotfase invallen tegen Schotland en Georgië. Hij verliet Vitesse in 2014 voor Sunderland, waarvoor hij drie seizoenen uitkwam.

Jurriën Timber en Wout Weghorst kregen ook een basisplaats. De verdediger van Ajax en aanvaller van VfL Wolfsburg hebben de afgelopen weken een basisplaats afgedwongen.

De laatste overwinning van Nederland op een EK dateert van 17 juni 2008, toen Roemenië werd verslagen. Oranje verloor alle drie de groepsduels op het EK van 2012 en wist zich niet te kwalificeren voor de Europese eindronde van 2016.

Toeschouwers

Nederland en Oekraïne trapten om 21.00 uur af in de Johan Cruijff ArenA. In het stadion zijn 16.000 toeschouwers aanwezig.

Volg het duel hier of hieronder op de voet middels een liveblog en aanvullende statistieken.