Rico Verhoeven en Badr Hari delen raken klappen uit. Ⓒ RICHARD SIJMONS

AMSTERDAM - Unfinished business. Met deze twee woorden kondigde Glory eerder dit jaar de rematch tussen Rico Verhoeven en Badr Hari aan. De kemphanen stonden in 2016 ook al met elkaar in de ring. De Nederlander werd na een blessure bij zijn Marokkaanse rivaal als winnaar aangewezen. Maar wie was tot die anticlimax nou aan de winnende hand?