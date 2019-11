Video: Respectvol gebaar Son na horrorblessure

Na zijn eerste doelpunt zocht de Zuid-Koreaan van de Spurs meteen de camera op en maakte met twee samengevouwen handen een verontschuldigend gebaar.

Na de tweede treffer maakte hij een hartje boven zijn hoofd. Waarschijnlijk zijn beide gebaren bedoeld voor Everton-speler André Gomes, die afgelopen zondag zijn been op gruwelijke wijze brak na een tackle die door Son was ingezet.

Son viert zijn tweede treffer ingetogen met een hartje. Ⓒ AFP

Son maakte van achteren een tackle op Gomes. De middenvelder van Everton verdraaide daarbij op ongelukkige wijze zijn enkel. Nader onderzoek wees uit dat Gomes een fractuur had opgelopen. Hij onderging maandag een operatie en mocht dinsdag het ziekenhuis verlaten.

Son zag meteen de ernst van de situatie in en reageerde op het veld ontdaan op de gevolgen van zijn charge. Hij kreeg eerst geel, maar op advies van de VAR werd hij alsnog uit het veld gestuurd. Tottenham tekende beroep aan tegen zijn uitsluiting, omdat er volgens de club geen opzet in het spel was. Inmiddels is Son vrijgesproken.

Mede dankzij de twee treffers van Son heeft Tottenham Hotspur de beste kansen om zich in groep B achter Bayern München te plaatsen voor de achtste finale van de Champions League. De finalist van vorig seizoen won uiteindelijk met 4-0 en staat nu vier punten voor op de Kroaten. Er zijn in de groepsfase nog twee wedstrijden te gaan.

Bij Tottenham zat doelman Michel Vorm op de bank.