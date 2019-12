Peter Wright gooit zich naar finale WK darts

De excentrieke Wright ging furieus van start en won de eerste set van Price met 3-2 en mocht zelf beginnen aan de tweede set. Die liet hij echter liggen, doordat de Welshman een knappe finish had bij 2-2: 1-1 in sets. ’The Iceman’ was zo blij dat hij de al weglopende Wright bijna van zijn sokkel liep. Wright liep daarna hoofdschuddend verder.

De derde set wist Price wel zijn eigen set te winnen. Weer was de voormalig rugbyer uitzinnig van vreugde.

Gerwyn Price Ⓒ LAWRENCE LUSTIG/PDC

Maar ’Snakebite’ liet zien dat hij niet zomaar in de halve finale staat. Hij pakte de set - in 13 pijlen - met 3-0. Stand: 2-2 in sets.

Wright had z’n momentum te pakken en kwam in de set van Price knap al snel op 2-0. Wright vergat echter het karwei af te maken en zag Price terugkomen tot 2-2. Maar de Schot liet hem de set niet helemaal ontglippen. Dubbel 12 zorgde voor de leg- en setwinst: 3-2 voor ’Snakebite’.

Peter Wright weet het ook even niet meer. Ⓒ LAWRENCE LUSTIG/PDC

In set nummer 6 brak Price Wright ineens weer. ’The Iceman’ deed zijn naam eer aan: 3-3 in sets. Alles lag nog open in Alexandra Palace. De Schot mocht echter de zevende set beginnen en die ging ’met de klok mee: met 3-2 naar Wright. Hij leidde met 4-3 in sets.

Wright denderde vervolgens door, mede ook omdat Price het steeds meer kwijt begon te raken. De Schot won de set en zette 5-3 in sets op het scorebord. Een finaleplek was dichtbij.

Zeker toen ’Snakebite’ er nog even gas op gaf en al snel op 2-0 stond in de negende set. Price pakte nog de derde leg, maar in de vierde leg leek het einde verhaal voor ’The Iceman’. Drie matchdarts kreeg Wright, maar hij miste ze allen. Hierdoor kwam Price terug tot 2-2. Weer kreeg hij een matchdart, maar weer miste hij de bull.

Vervolgens waren er nóg twee matchdarts, en weer gingen ze er niet in. Price kon het echter ook niet uitgooien, waardoor Wright nog een kans kreeg. Die was wel raak: leg, set en wedstrijd: 6-3.

Beide darters gaven elkaar na afloop geen hand. Wat de reden daarvoor is, is vooralsog niet bekend,