Sport Kort: Dartsduo Van Gerwen/Van Duijvenbode klopt Denemarken

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Darters kloppen Denemarken in eerste ronde World Cup

22.34 uur: In het landentoernooi World Cup of Darts heeft Nederland in de eerste ronde gewonnen van Denemarken. Het werd in de Duitse stad Jena 5-1 voor het duo Michael van Gerwen en Dirk van Duijvenbode, die na een wat aarzelende start vijf legs op rij wonnen.

Wales is de titelverdediger in Jena. Gerwyn Price en Jonny Clayton versloegen vorig jaar Engeland in de finale. Nederland won het toernooi vier keer; in 2010, 2014, 2017 en 2018.

FC Twente noemt verplaatsen van veel wedstrijden onwenselijk

18.01 uur: FC Twente noemt het verplaatsen van twee thuiswedstrijden door de KNVB van zaterdag naar zondag „zeer onwenselijk.” De club heeft hierover tegenover de voetbalbond haar grote teleurstelling uitgesproken.

„FC Twente heeft bij de KNVB aangegeven deze wijzigingen zeer te betreuren en via de officiële weg laten weten hiermee niet akkoord te gaan. De KNVB heeft dit afgewezen”, zo laat de Enschedese club uit de Eredivisie weten.

De voetbalbond heeft opnieuw tal van wedstrijden verschoven in verband met de kwalificatie van Nederlandse clubs voor de Europese toernooien. „We begrijpen dat”, reageert FC Twente. „Maar onze voorkeursdag is zaterdag. Door het nieuwe voorstel hebben we voor de winterstop, na aanstaande zaterdag, geen enkele wedstrijd meer op onze voorkeursdag. Daarnaast zijn zondagwedstrijden om 12.15 uur, die we ervoor terugkrijgen, voor ons zeer onwenselijk.”

De KNVB liet donderdag weten bij zo’n vijftien duels wijzigingen te hebben aangebracht. Soms is de speeldag veranderd, soms alleen het aanvangstijdstip.

Zo zijn er zes veranderingen bij duels van Ajax, dat deelneemt aan de groepsfase van de Champions League. Bijvoorbeeld gaat Ajax - Willem II naar donderdag 2 december (20.00 uur). Dit duel stond oorspronkelijk voor 4 december in de planning.

Japan geeft organisatie WK voetbal voor clubs terug

16.56 uur: Het WK voetbal voor clubs vindt in december niet plaats in Japan. Het Aziatische land heeft de organisatie teruggegeven aan wereldbond FIFA. De Japanse voetbalbond heeft de coronapandemie opgegeven als reden. De FIFA gaat op zoek naar een andere organisator.

Het vorige WK voor clubs werd in februari van dit jaar gehouden in Qatar. Bayern München, de winnaar van de Champions League in 2020, won het toernooi. Chelsea is als winnaar van de Champions League van dit jaar de Europese deelnemende club aan het eerstkomende toernooi.

Veelbelovende start golfer Luiten in PGA Championship

16.56 uur: Joost Luiten heeft een voortvarende start gemaakt in het BMW PGA Championship op de baan van de Engelse Wentworth Club. De Nederlander deelt voorlopig de vijfde plaats na een eerste ronde van 68 slagen, 4 onder par. De Thai Kiradech Aphibarnrat is de leider in de tussenstand met 64 slagen (-8).

Het toernooi is op het Brits Open na het grootste van de Europese Tour met een prijzengeld van 8 miljoen dollar (6,77 miljoen euro). Luiten heeft al vaak meegedaan, maar eindigde nooit in de top 10. Hij sloot vorige week het Italiaans Open in Rome af als achttiende.

De Nederlander, die volgende week zijn thuistoernooi Dutch Open speelt in Cromvoirt, speelde de eerste achttien holes op Wentworth foutloos; op zijn speelkaart prijkten 4 birdies en geen enkele bogey.

Maximaal 600 Vitesse-fans welkom in Maribor

13.40 uur: Vitesse kan volgende week donderdag in de uitwedstrijd tegen NS Mura in de Conference League rekenen op de steun van maximaal 600 fans. De wedstrijd tegen de Sloveense club wordt in Maribor gespeeld.

De Europese federatie UEFA maakte onlangs bekend dat er in principe weer fans van de bezoekende clubs welkom zijn in de Champions League, Europa League en Conference League.

Na het uitbreken van de coronacrisis in Europa, begin vorig jaar, werden de Europese bekertoernooien zonder toeschouwers uitgespeeld. Vorig seizoen konden sommige clubs weer supporters uit eigen land toelaten, afhankelijk van de landelijke regelgeving. De UEFA had het verboden om kaarten te verkopen aan supporters van de bezoekende clubs. In Nederland werd helemaal zonder publiek gevoetbald in Europees verband.

De kaartverkoop voor het uitduel met NS Mura is inmiddels gestart. Vitesse wacht later ook nog uitwedstrijden tegen het Engelse Tottenham Hotspur en Stade Rennes uit Frankrijk.

Vuelta-ontdekking Odd Christian Eiking naar Education First

11.01 uur: De Noorse wielrenner Odd Christian Eiking stapt na dit seizoen over van de Belgische ploeg Intermarché-Wanty-Gobert naar het Amerikaanse Education First. De 26-jarige Eiking was een van de opvallende verschijningen in de afgelopen Ronde van Spanje. Hij reed zeven dagen in de rode leiderstrui.

„Dat was fantastisch. Ik hoopte eigenlijk op een ritzege, maar in plaats daarvan droeg ik een week de rode trui. Het heeft me veel vertrouwen gegeven, ik heb ervaren dat ik met de beste renners mee kan”, meldt Eiking, die Education First ziet als de ideale ploeg om zich verder te ontwikkelen.

Eiking viel dit jaar ook op met de tweede plaats in de Arctic Race of Norway en de zevende plaats in de Clásica San Sebastián. In de Vuelta eindigde hij als elfde in het algemeen klassement.