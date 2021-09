Sport Kort: Maximaal 600 Vitesse-fans welkom in Maribor

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Maximaal 600 Vitesse-fans welkom in Maribor

13.40 uur: Vitesse kan volgende week donderdag in de uitwedstrijd tegen NS Mura in de Conference League rekenen op de steun van maximaal 600 fans. De wedstrijd tegen de Sloveense club wordt in Maribor gespeeld.

De Europese federatie UEFA maakte onlangs bekend dat er in principe weer fans van de bezoekende clubs welkom zijn in de Champions League, Europa League en Conference League.

Na het uitbreken van de coronacrisis in Europa, begin vorig jaar, werden de Europese bekertoernooien zonder toeschouwers uitgespeeld. Vorig seizoen konden sommige clubs weer supporters uit eigen land toelaten, afhankelijk van de landelijke regelgeving. De UEFA had het verboden om kaarten te verkopen aan supporters van de bezoekende clubs. In Nederland werd helemaal zonder publiek gevoetbald in Europees verband.

De kaartverkoop voor het uitduel met NS Mura is inmiddels gestart. Vitesse wacht later ook nog uitwedstrijden tegen het Engelse Tottenham Hotspur en Stade Rennes uit Frankrijk.

Vuelta-ontdekking Odd Christian Eiking naar Education First

11.01 uur: De Noorse wielrenner Odd Christian Eiking stapt na dit seizoen over van de Belgische ploeg Intermarché-Wanty-Gobert naar het Amerikaanse Education First. De 26-jarige Eiking was een van de opvallende verschijningen in de afgelopen Ronde van Spanje. Hij reed zeven dagen in de rode leiderstrui.

„Dat was fantastisch. Ik hoopte eigenlijk op een ritzege, maar in plaats daarvan droeg ik een week de rode trui. Het heeft me veel vertrouwen gegeven, ik heb ervaren dat ik met de beste renners mee kan”, meldt Eiking, die Education First ziet als de ideale ploeg om zich verder te ontwikkelen.

Eiking viel dit jaar ook op met de tweede plaats in de Arctic Race of Norway en de zevende plaats in de Clásica San Sebastián. In de Vuelta eindigde hij als elfde in het algemeen klassement.