Sport Kort: Vuelta-ontdekking Odd Christian Eiking naar Education First

Vuelta-ontdekking Odd Christian Eiking naar Education First

11.01 uur: De Noorse wielrenner Odd Christian Eiking stapt na dit seizoen over van de Belgische ploeg Intermarché-Wanty-Gobert naar het Amerikaanse Education First. De 26-jarige Eiking was een van de opvallende verschijningen in de afgelopen Ronde van Spanje. Hij reed zeven dagen in de rode leiderstrui.

"Dat was fantastisch. Ik hoopte eigenlijk op een ritzege, maar in plaats daarvan droeg ik een week de rode trui. Het heeft me veel vertrouwen gegeven, ik heb ervaren dat ik met de beste renners mee kan", meldt Eiking, die Education First ziet als de ideale ploeg om zich verder te ontwikkelen.

Eiking viel dit jaar ook op met de tweede plaatst in de Arctic Race of Norway en de zevende plaats in de Clásica San Sebastián. In de Vuelta eindigde hij als elfde in het algemeen klassement.