Sport Kort: ongevaccineerde NBA-ster Kyrie Irving terug bij Brooklyn Nets

Sofia Goggia wint ook afdaling in Val d’Isère

12:13 uur Skiester Sofia Goggia heeft zaterdag de afdaling om de wereldbeker in het Franse Val d’Isère gewonnen. Het was al de vierde wereldbekerzege dit seizoen voor de 29-jarige Italiaanse. Eerder deze maand won ze twee afdalingen en een super-G in het Canadese Lake Louise.

Goggia hield de Amerikaanse Breezy Johnson en de Oostenrijkse Mirjam Puchner achter zich. De Italiaanse leidt in de algemene wereldbekerstand voor Mikaela Shiffrin. De Amerikaanse ontbrak in Val d’Isère, net als de Zwitserse Lara Gut-Behrami die moest afzeggen vanwege een coronabesmetting. Zondag volgt een super-G in het Franse skioord.

Ongevaccineerde NBA-ster Kyrie Irving terug bij Brooklyn Nets

10:44 uur Basketballer Kyrie Irving gaat alsnog aan het seizoen in de Amerikaanse profcompetitie NBA beginnen. Zijn ploeg Brooklyn Nets heeft gemeld dat Irving ondanks beperkingen weer tot de selectie gaat behoren. Irving is een van de weinige spelers in de NBA die heeft geweigerd zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Hij mag daarom in ieder geval bij de thuiswedstrijden in New York niet in actie komen. De lokale regels staan dat niet toe.

Die beperking blijft terwijl Irving ook voor duels in Canada vanwege de daar geldende regels niet inzetbaar is. Hij mag nu wel weer gaan trainen met zijn team maar moet eerst vijf keer op rij negatief testen op corona. Als ongevaccineerde speler moet hij zich sowieso iedere dag laten testen.

De Nets kunnen Irving goed gebruiken want liefst zeven spelers, onder wie vedette James Harden, bevinden zich op de coronalijst van de NBA en zijn momenteel niet inzetbaar. Op die lijst staan spelers die zelf besmet zijn of in nauw contact zijn geweest met iemand die corona heeft.

San Antonio beëindigt succesvolle reeks basketballers Jazz

08:35 uur De basketballers van San Antonio Spurs hebben de opmars van Utah Jazz in de Amerikaanse competitie NBA voor even gestuit. Na acht overwinningen verloor de ploeg uit Salt Lake City weer eens. Met dank aan een Lonnie Walker IV die in de slotseconde Utah-center Rudy Gobert, drievoudig verdediger van het jaar, aftroefde en raak schoot: 126-128.

Walker kwam tot 19 punten en zag zes medespelers eveneens in de dubbele cijfers uitkomen. Topschutter bij de bezoekers was Keldon Johnson met 24 punten. Dejounte Murray was goed voor een zogenoemde triple-double: 16 punten, 11 rebounds en 11 assists. Bij de Jazz, die de achtste nederlaag van het seizoen leden, kwam Donovan Mitchell tot 27 punten. Zijn poging het duel in de zoemer met een driepunter te beslissen in het voordeel van de thuisploeg mislukte.

Golden State Warriors, koploper in de westelijke divisie, won voor de 24e keer. In de uitwedstrijd tegen Boston Celtics kwam Stephen Curry tot 30 punten. De Warriors kwamen mede dankzij hun sterspeler terug na een achterstand van 20 punten en wonnen met 111-107.