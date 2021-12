Sport Kort: San Antonio beëindigt succesvolle reeks Jazz

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

San Antonio beëindigt succesvolle reeks basketballers Jazz

08:35 uur De basketballers van San Antonio Spurs hebben de opmars van Utah Jazz in de Amerikaanse competitie NBA voor even gestuit. Na acht overwinningen verloor de ploeg uit Salt Lake City weer eens. Met dank aan een Lonnie Walker IV die in de slotseconde Utah-center Rudy Gobert, drievoudig verdediger van het jaar, aftroefde en raak schoot: 126-128.

Walker kwam tot 19 punten en zag zes medespelers eveneens in de dubbele cijfers uitkomen. Topschutter bij de bezoekers was Keldon Johnson met 24 punten. Dejounte Murray was goed voor een zogenoemde triple-double: 16 punten, 11 rebounds en 11 assists. Bij de Jazz, die de achtste nederlaag van het seizoen leden, kwam Donovan Mitchell tot 27 punten. Zijn poging het duel in de zoemer met een driepunter te beslissen in het voordeel van de thuisploeg mislukte.

Golden State Warriors, koploper in de westelijke divisie, won voor de 24e keer. In de uitwedstrijd tegen Boston Celtics kwam Stephen Curry tot 30 punten. De Warriors kwamen mede dankzij hun sterspeler terug na een achterstand van 20 punten en wonnen met 111-107.