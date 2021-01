Deze voetbalhelden schitterden op late leeftijd

Voetbal

Ajax bevestigt: Sébastien Haller nieuwe spits

De transfer van Sébastien Haller (26) naar Ajax is een feit. Nadat de Franse spits eerder al overeenstemming had bereikt met de Amsterdammers over een 4,5-jarige verbintenis, kwamen de clubs donderdagavond tot een akkoord over een transfersom van 22,5 miljoen euro. Vrijdagochtend volgde de officiële...