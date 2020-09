Sergio Ramos wil dat Lionel Messi bij FC Barcelona blijft

Woensdag probeerde vader Jorge Messi in een onderhoud met Barcelona-voorzitter Josep Maria Bartomeu een doorbraak te forceren, maar volgens Spaanse media bleef die uit.

Sergio Ramos, de Spaanse aanvoerder van aartsrivaal en regerend kampioen Real Madrid, ontsnapte op de persconferentie richting het Nations League-duel tegen Duitsland niet aan vragen over Messi. „Eigenlijk zijn wij niet erg bezig met dit onderwerp. Hij heeft zelf het recht om te beslissen over zijn toekomst. Ik weet alleen niet of dit de beste manier is”, zo hield de verdediger zich aanvankelijk op de vlakte.

Toch ziet Ramos zijn collega-aanvoerder bij Barça niet graag vertrekken. „We hopen dat hij blijft. Voor het Spaanse voetbal en voor Barcelona zou dat het beste zijn. Ook voor ons trouwens. Messi maakt La Liga en zijn team beter en de Clasico’s spannender. Je wil altijd winnen van de besten en hij hoort bij de beste spelers van de wereld. We gaan zien wat er gebeurt.”

Toni Kroos probeert Lionel Messi af te stoppen. Ⓒ HH/ANP

Toni Kroos

Ook Toni Kroos werd bij Die Mannschaft gevraagd naar zijn mening. „Het nieuws kwam echt als een verrassing, maar ik weet er verder weinig over”, begon hij.

„Een vertrek heeft twee kanten: voor de Primera Division in het algemeen kan het slecht zijn, zoals toen Cristiano Ronaldo vertrok. Voor Real Madrid is het anders, omdat Barcelona een heel belangrijke speler verliest. Messi is een van de beste aller tijden. Als een speler van zijn kaliber vertrekt bij je grootste rivaal, is het duidelijk dat je daar niet rouwig om moet zijn.”

Messi naar Real?

In een eerdere persconferentie wuifde Kroos een transfer van Messi naar de Koninklijke weg. „Ik denk niet dat hij naar Madrid komt, dat kan ik wel uitsluiten. Om het in het Spaans te zeggen: daar moet je behoorlijke cojones (ballen, red.) voor hebben.”