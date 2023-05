FC Twente heeft geen kind aan NEC en boekt ruime zege

Het was een eenzijdige strijd in Enschede, waar de thuisploeg weinig te duchten had van NEC. Na zijn ongelukkige optreden tegen SC Heerenveen begon NEC-doelman Jasper Cillessen ook twijfelachtig aan dit duel. Door te lang te treuzelen met het wegtrappen van een bal caramboleerde de bal bijna via de inglijdende Manfred Ugalde in het doel. FC Twente kreeg meerdere goede kansen op de 1-0, maar die waren aan Virgil Misidjan, Ugalde, Michel Vlap en Joshua Brenet niet besteed.

Lukoki

NEC stelde daar alleen een harde vrije trap van Oussama Tannane tegenover. Vlak voor rust kreeg FC Twente toch de verdiende voorsprong. Op aangeven van Misidjan kopte Vaclav Cerny de bal in het doel, zijn twaalfde competitietreffer van dit seizoen. Misidjan en Cerny stonden bij de viering van de goal stil bij het overlijden van Jody Lukoki door een shirt met de naam van hun oud-ploeggenoot aan het publiek te tonen. Lukoki overleed een jaar geleden op 29-jarige leeftijd.

Tekst gaat verder onder de video

Het wedstrijdbeeld was na rust onveranderd. FC Twente bleef dominant en hetzelfde duo dat voor de 1-0 had getekend, verzorgde ook de 2-0, maar dan met een omgekeerde taakverdeling. Na een schitterende pass van Cerny werkte ditmaal Misidjan de bal in het doel. Op de viering van de goal volgde direct een onderbreking, omdat een beker op het veld terecht was gekomen. Na de korte onderbreking vanwege het tijdelijk staken van de wedstrijd voerde FC Twente de score op tot 3-0. De maker was opnieuw Misidjan. Het slotakkoord was voor Ricky van Wolfswinkel, die een vrije trap van Cerny binnen tikte, de negende van het seizoen voor de spits.

Scheidsrechter Danny Makkelie moet de wedstrijd tijdelijk stilleggen nadat er bier op het veld is gegooid na een Twente-goal. Ⓒ ANP/HH

Door de zege is FC Twente op drie punten gekomen van nummer 4 AZ, dat nog wel een wedstrijd tegoed heeft. NEC lijkt de kans op de play-offs te hebben verspeeld. SC Heerenveen en RKC Waalwijk krijgen deze speelronde de kans om het gat op te voeren naar zes punten met nog maar twee duels te gaan.

Bekijk hier de uitslag, stand en het programma in de Eredivisie