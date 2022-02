Premium Het beste van De Telegraaf

Braziliaan haalt schouders op over kritiek op te veel tierelantijntjes in zijn spel Ajax-parel Antony: ’Zelfs Jezus kon niet iedereen behagen’

Door Mike Verweij

Antony viert de 5-0 tijdens het bekerduel met Vitesse. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Het plezier spat er bij Antony (21) vanaf. Niet alleen na wéér een doelpunt, een assist, een aanname achter zijn standbeen of een bal door de benen van een verbouwereerde directe tegenstander, lacht het pareltje van Ajax zijn hagelwitte tanden bloot. Maar ook tijdens een interview – over het algemeen niet de favoriete hobby van een voetballer – is de Braziliaan zichtbaar in zijn element. ,,Ik voel me gewoon heerlijk bij Ajax”, verklaart hij in de aanloop naar de Champions League-kraker bij Benfica zijn voortdurend goede humeur.