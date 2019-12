Sport Kort; Progressie zeilduo Bekkering en Duetz op WK

Progressie zeilsters Bekkering en Duetz op WK

De zeilsters Annemiek Bekkering en Annette Duetz zijn op het WK in de 49erFX-klasse opgeklommen naar de vijfde plaats. De regerend wereld- en Europees kampioenen in deze klasse, al zeker van deelname aan de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio, begonnen de tweede racedag voor de kust van Auckland met een teleurstellend resultaat: 28e. Ze herstelden zich echter door in de drie races daarna respectievelijk als derde, tweede en eerste over de finish te komen.

"Al met al hebben we best een goede dag gevaren, alleen die eerste wedstrijd is een dure", liet het duo weten. "We maakten een enorme fout bij de bovenboei. We hadden hem verkeerd ingeschat en lagen te ver weg om hem te halen. Iedereen kwam ons toen voorbijgezeild."

De 28e plek is vooralsnog het schrapresultaat van Bekkering en Duetz, die op de eerste dag onder meer een zeventiende en elfde plaats behaalden, maar ook een race wonnen. Met 42 punten nemen ze de vijfde plaats in het klassement in, vlak voor Odile van Aanholt en Cecile Janmaat, die op 48 punten staan. Het Braziliaanse duo Martine Grael/Kahena Kunze gaat aan kop met 23 punten. Voor hen is een negende plaats het schrapresultaat.