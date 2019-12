Sport Kort: Vervelende verjaardag O’Sullivan

Snooker: O’Sullivan op verjaardag uitgeschakeld

16.56 uur: De Chinees Ding Junhui heeft het verjaardagsfeestje van Ronnie O’Sullivan verstoord. The Rocket werd op zijn 44e verjaardag met 6-4 uit het UK Championship geknikkerd.

De Chinees schoot als een raket uit de startblokken en had binnen 45 minuten met uitstekend snooker een 3-0 voorsprong op het scorebord staan. Nog voor de pauze wist O’Sullivan, die zeven keer dit toernooi wist te winnen, een frame te winnen.

Na de onderbreking wist de Brit weer even in zijn ritme te komen en kwam zelfs met 4-4 langszij. Maar in het 9e en 10e frame was het Junhui die het betere van het spel had en overtuigend stond te spelen waarop O’Sullivan geen antwoord had.

Voetbal: Infantino voorgedragen als IOC-lid

15.23 uur: Het bestuur van het Internationaal Olympisch Comité heeft Gianni Infantino voorgedragen als nieuw lid van het IOC. De voorzitter van de mondiale voetbalbond FIFA werd de afgelopen jaren steeds overgeslagen, maar hij voldoet nu aan alle criteria, aldus IOC-voorzitter Thomas Bach. Bij de 135e IOC-sessie, op 10 januari in Lausanne, mogen de leden formeel stemmen over de toetreding van Infantino en twee andere kandidaten.

David Haggerty, voorzitter van de internationale tennisfederatie ITF, is net als voorzitter Yasuhiro Yamashita van het Japans olympisch comité ook voorgedragen. De 62-jarige Yamashita is een oud-judoka, die olympisch goud en vier wereldtitels op zijn erelijst heeft staan. Hij is sinds kort de leider van het olympisch comité van het land dat volgend jaar de Olympische Spelen organiseert.

Infantino werd begin 2016 aangesteld bij de FIFA als opvolger van de onder druk opgestapte Sepp Blatter. In het verleden konden de voorzitters van de FIFA en atletiekfederatie IAAF (nu World Athletics) altijd rekenen op een zetel in het IOC, maar beide sportbonden hadden de afgelopen jaren te maken met nogal wat corruptieaffaires. Atletiekbaas Sebastian Coe komt vooralsnog niet in aanmerking voor lidmaatschap, omdat hij ook werkt voor een bedrijf dat zaken doet met het IOC.

Als de voordracht van de drie mannen wordt bekrachtigd, bestaat het IOC uit 108 leden. Sinds Camiel Eurlings begin vorig jaar zijn functie neerlegde, heeft Nederland geen IOC-lid meer.

Bach presenteerde ook een lijst van dertig atleten, die kandidaat zijn voor vier plekken in de atletencommissie van het IOC. Daar zitten bekende namen bij als Therese Alshammar, Alistair Brownlee, Cate Campbell, Pau Gasol, Max Mirnii en Federica Pellegrini. Tijdens de Spelen in Tokio vindt de verkiezing plaats.

Justin Kluivert is geblesseerd. Ⓒ EPA

Voetbal: Kluivert mist duel met Internazionale

15.04 uur: Justin Kluivert kan vrijdag niet meedoen in de uitwedstrijd van zijn club AS Roma tegen koploper Internazionale. De Nederlandse aanvaller ontbreekt in de selectie van trainer Paulo Fonseca wegens een blessure.

Kluivert viel zondag in de ontmoeting met Hellas Verona na ruim een half uur spelen uit. Roma won met 3-1 en Kluivert maakte het eerste doelpunt. Vorige week donderdag was hij in de Europese wedstrijd tegen Medipol Basaksehir ook trefzeker. De oud-Ajacied scoorde dit seizoen in de competitie tot dusverre drie keer in twaalf duels.

AS Roma staat op de vijfde plaats in de Serie A, met negen punten minder dan Internazionale.

Roda JC is definitief de klos. Ⓒ ANP

Voetbal: Roda JC is punten kwijt na afgewezen beroep

12.14 uur: Roda JC krijgt definitief drie punten in mindering. De beroepscommissie licentiezaken betaald voetbal wees het beroep af dat de Limburgse club had aangetekend tegen de uitspraak van de licentiecommissie, begin oktober. Die oordeelde dat Roda vanwege het overtreden van diverse licentieregels drie punten in mindering zou moeten krijgen.

Dat betekende dat de club uit Kerkrade het puntentotaal in de Keuken Kampioen Divisie ziet slinken tot zestien. Roda JC blijft op de ranglijst op de veertiende plek staan, met nu evenveel punten als Jong AZ.

De geplaagde eerstedivisieclub uit Kerkrade moet ook twee geldboetes te betalen, van respectievelijk 10.000 en 2500 euro. De sancties zijn definitief, omdat een uitspraak van de beroepscommissie licentiezaken niet meer valt aan te vechten.

Annemiek Bekkering en Annette Duetz Ⓒ SCREENSHOT

Zeilen: Progressie zeilsters Bekkering en Duetz op WK

10.01 uur: De zeilsters Annemiek Bekkering en Annette Duetz zijn op het WK in de 49erFX-klasse opgeklommen naar de vijfde plaats. De regerend wereld- en Europees kampioenen in deze klasse, al zeker van deelname aan de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio, begonnen de tweede racedag voor de kust van Auckland met een teleurstellend resultaat: 28e. Ze herstelden zich echter door in de drie races daarna respectievelijk als derde, tweede en eerste over de finish te komen.

„Al met al hebben we best een goede dag gevaren, alleen die eerste wedstrijd is een dure”, liet het duo weten. „We maakten een enorme fout bij de bovenboei. We hadden hem verkeerd ingeschat en lagen te ver weg om hem te halen. Iedereen kwam ons toen voorbijgezeild.”

De 28e plek is vooralsnog het schrapresultaat van Bekkering en Duetz, die op de eerste dag onder meer een zeventiende en elfde plaats behaalden, maar ook een race wonnen. Met 42 punten nemen ze de vijfde plaats in het klassement in, vlak voor Odile van Aanholt en Cecile Janmaat, die op 48 punten staan. Het Braziliaanse duo Martine Grael/Kahena Kunze gaat aan kop met 23 punten. Voor hen is een negende plaats het schrapresultaat.