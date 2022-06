FOTO Schotse wielrenster Archibald blesseert beíde enkels bij ongeluk

„Afgelopen weekend vloog ik over de motorkap van een auto. Ik kan niet zeggen dat ik veel plezier beleef aan 2022”, schreef de 28-jarige Archibald op sociale media. „Mijn enkelbanden zijn niet blij, maar alles zit nog vast. Het enige dat kapot is, is mijn fiets.”

Vorige maand brak Archibald haar sleutelbeen en liep ze een hersenschudding op bij een wedstrijd in Glasgow.

Archibald is tweevoudig olympisch kampioene op de baan. Ze veroverde in 2016 in Rio de Janeiro goud op de ploegenachtervolging en vorig jaar won ze in Tokio de koppelkoers.