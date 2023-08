Arianne Hartono stoot door naar laatste kwalificatieronde US Open

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Hartono door naar laatste kwalificatieronde US Open

00.24 uur: Arianne Hartono heeft ook haar tweede wedstrijd in het kwalificatietoernooi voor de US Open gewonnen. De 27-jarige Nederlandse was na een regenonderbreking met 6-4 6-3 te sterk voor de Japanse Mai Hontama.

De partij werd donderdag vanwege de regen onderbroken bij de stand 6-4 3-1. Een dag later brak Hartono, de nummer 206 van de wereld, haar tegenstandster opnieuw om op 5-2 te komen. Ze wist de partij niet op eigen service af te maken, maar won wel de volgende opslagbeurt van Hontama, de mondiale nummer 176.

Hartono speelt in de laatste van de drie kwalificatierondes tegen de winnares van de wedstrijd tussen de Russische Diana Shnaider en Elsa Jacquemot uit Frankrijk.

Jesper de Jong strandde in de tweede ronde van de kwalificaties. De 23-jarige Nederlander, de nummer 143 van de wereld, verloor met 6-0 5-7 5-7 van de Brit Liam Broady. De partij werd donderdag vanwege het weer stilgelegd bij de stand 6-0 0-4.

Manchester United-trainer Ten Hag neemt middenveld in bescherming

17.08 uur: Manchester United-trainer Erik ten Hag heeft zijn middenveld in bescherming genomen na de teleurstellende start van het seizoen. „Ik heb geen enkele twijfel dat de middenvelders het aankunnen”, zei de Nederlandse coach na kritiek op Bruno Fernandes, Mason Mount en Casemiro.

United is stroef begonnen aan het seizoen met een nipte 1-0-zege op Wolverhampton Wanderers en een nederlaag bij Tottenham Hotspur (2-0). Volgens onder anderen analist en oud-speler Gary Neville was de organisatie op het middenveld een van de problemen.

„Als je het analyseert dan zie je dat dit niet klopt”, zei Ten Hag een dag voor het competitieduel met Nottingham Forest. „Je moet kijken naar de voorhoede en de verdediging, daarom gaven we ruimte weg. Het had niets te maken met het middenveld.” Ten Hag reageerde ook op twijfels over de fitheid van Casemiro. „Als je naar zijn cijfers kijkt, dan zie je dat hij helemaal fit is”, wist de trainer.

De taak van Ten Hag is er niet makkelijker op geworden na het wegvallen van Mount en Luke Shaw, die geblesseerd zijn geraakt. Ook aankoop Rasmus Højlund moet nog toekijken met een rugblessure.

„Blessures zijn altijd teleurstellend, maar daar kunnen we mee omgaan. Rasmus kan zaterdag nog niet spelen, maar hij heeft zijn eerste groepstraining achter de rug. Volgende week kan hij naar verwachting een volle week meetrainen, dus hij zit erg dicht bij de selectie”, aldus Ten Hag.

Formule 2-coureur Verschoor veertiende in kwalificatie Zandvoort

15.55 uur: De Nederlandse coureur Richard Verschoor is in de kwalificatie van de Formule 2 op het circuit van Zandvoort als veertiende geëindigd. De 22-jarige coureur uit Benschop zette in een race die enkele keren werd onderbroken een tijd neer van 1.21,617. Vorig jaar eindigde Verschoor in Zandvoort nog als vierde in de kwalificatie.

De Amerikaan Jak Crawford was met 1.21,210 het rapst, voor de Noor Dennis Hauger (1.21,244) en Frederik Vesti uit Denemarken (1.21,322).

Verschoor eindigde vorig jaar in de hoofdrace in Zandvoort als tweede. Op dit moment neemt de coureur in de WK-stand de achtste plaats in met 84 punten. De Fransman Théo Pourchaire leidt met 168 punten.

Zaterdag is in de Formule 2 een sprintrace. De hoofdrace volgt zondag.

Hockeyers spelen halve finale EK later vanwege verwacht noodweer

12.24 uur: De halve finale tussen de Nederlandse en Belgische hockeymannen op het EK is met een half uur uitgesteld. De halve eindstrijd, die gepland stond voor vrijdagavond 18.30 uur, is vanwege de verwachte weersomstandigheden verschoven naar 19.00 uur.

In het Duitse Mönchengladbach, dat het Europees kampioenschap hockey momenteel organiseert, woedt sinds vrijdagochtend een stevige storm. Omdat de voorspellingen voor de late namiddag wijzen op een risico op onweer en overstromingen, hebben de organisatoren besloten om de start van de eerste halve finale met een half uur uit te stellen.

In de tweede halve finale, die aansluitend plaatsvindt, neemt Duitsland het op tegen Engeland.

Zweden pakt koppositie in FIFA-ranglijst voor vrouwen, Nederland zevende

10:35 uur: De Zweedse voetbalsters hebben de koppositie van de FIFA-ranglijst overgenomen van de Verenigde Staten. De Amerikaanse ploeg slaagde er bij het WK in Australië en Nieuw-Zeeland niet in de wereldtitel te prolongeren.

Zweden eindigde bij het WK als derde. Wereldkampioen Spanje stijgt van de zesde naar de tweede plaats in de FIFA-ranglijst. De Spaanse vrouwen kwamen, vanwege hun nederlaag tegen Japan in de laatste WK-groepswedstrijd (0-4), net tekort om de eerste plek te pakken.

Zweden heeft 2069,17 punten. Spanje volgt met 2051,84 punten. Nederland boekte twee plaatsen winst en is nu zevende op de lijst met 1984,50 punten. Oranje werd in de kwartfinales van het WK uitgeschakeld door Spanje.

Manchester United aantal weken zonder verdediger Shaw

08:05 uur Coach Erik ten Hag van Manchester United kan een aantal weken niet beschikken over Luke Shaw. De verdediger heeft een spierblessure opgelopen. De Engelse club meldt dat de blessure nog verder onderzocht moet worden, maar het staat vast dat Shaw de komende wedstrijden aan de kant moet blijven.

Shaw had in de eerste twee competitiewedstrijden van dit seizoen een basisplaats in de ploeg van Ten Hag. Manchester United neemt het zaterdag op tegen Nottingham Forest. Volgende week staat het duel met Arsenal op het programma.

Ten Hag kan in deze wedstrijden ook niet beschikken over middenvelder Mason Mount. Hij raakte geblesseerd in de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur, die Manchester United met 2-0 verloor.

Vertraging voor Arianne Hartono en Jesper de Jong in kwalificaties US Open

07:43 uur De regen zorgt voor vertraging bij het kwalificatietoernooi van de US Open. Tennisster Arianne Hartono en tennisser Jesper de Jong konden donderdag hun partij in de tweede ronde niet afmaken.

De wedstrijden in New York moesten enige tijd worden onderbroken. De spelers konden daarna wel weer de baan op, maar de partij van Hartono tegen de Japanse Mai Hontama moest in de avond bij een stand van 6-4 3-1 voor Hartono worden stilgelegd. De wedstrijd van De Jong tegen de Australiër Liam Broady moest bij de stand 6-0 0-4 worden afgebroken.

In het kwalificatietoernooi moeten de deelnemers drie ronden winnen om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi.