Zweden bovenaan FIFA-ranglijst voor vrouwen, Nederland zevende

Zweden pakt koppositie in FIFA-ranglijst voor vrouwen, Nederland zevende

10:35 uur De Zweedse voetbalsters hebben de koppositie van de FIFA-ranglijst overgenomen van de Verenigde Staten. De Amerikaanse ploeg slaagde er bij het WK in Australië en Nieuw-Zeeland niet in de wereldtitel te prolongeren.

Zweden eindigde bij het WK als derde. Wereldkampioen Spanje stijgt van de zesde naar de tweede plaats in de FIFA-ranglijst. De Spaanse vrouwen kwamen, vanwege hun nederlaag tegen Japan in de laatste WK-groepswedstrijd (0-4), net tekort om de eerste plek te pakken.

Zweden heeft 2069,17 punten. Spanje volgt met 2051,84 punten. Nederland boekte twee plaatsen winst en is nu zevende op de lijst met 1984,50 punten. Oranje werd in de kwartfinales van het WK uitgeschakeld door Spanje.

Manchester United aantal weken zonder verdediger Shaw

08:05 uur Coach Erik ten Hag van Manchester United kan een aantal weken niet beschikken over Luke Shaw. De verdediger heeft een spierblessure opgelopen. De Engelse club meldt dat de blessure nog verder onderzocht moet worden, maar het staat vast dat Shaw de komende wedstrijden aan de kant moet blijven.

Shaw had in de eerste twee competitiewedstrijden van dit seizoen een basisplaats in de ploeg van Ten Hag. Manchester United neemt het zaterdag op tegen Nottingham Forest. Volgende week staat het duel met Arsenal op het programma.

Ten Hag kan in deze wedstrijden ook niet beschikken over middenvelder Mason Mount. Hij raakte geblesseerd in de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur, die Manchester United met 2-0 verloor.

Vertraging voor Arianne Hartono en Jesper de Jong in kwalificaties US Open

07:43 uur De regen zorgt voor vertraging bij het kwalificatietoernooi van de US Open. Tennisster Arianne Hartono en tennisser Jesper de Jong konden donderdag hun partij in de tweede ronde niet afmaken.

De wedstrijden in New York moesten enige tijd worden onderbroken. De spelers konden daarna wel weer de baan op, maar de partij van Hartono tegen de Japanse Mai Hontama moest in de avond bij een stand van 6-4 3-1 voor Hartono worden stilgelegd. De wedstrijd van De Jong tegen de Australiër Liam Broady moest bij de stand 6-0 0-4 worden afgebroken.

In het kwalificatietoernooi moeten de deelnemers drie ronden winnen om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi.