KNVB ziet perspectief voor snelle terugkeer naar volle stadions

„We willen graag zo snel mogelijk weer met volle stadions spelen en alle amateurs weer lekker laten voetballen”, aldus een woordvoerder van de KNVB. „Uiteraard als dit veilig kan. Dit biedt perspectief en wellicht kan het met de huidige gunstige ontwikkelingen én opgedane kennis zelfs nog eerder.”

Het nieuwe seizoen in het betaalde voetbal begint op vrijdag 6 augustus met de eerste speelronde in de Keuken Kampioen Divisie. In dat weekeinde is ook de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tussen Ajax, de landskampioen én bekerwinnaar, en PSV, dat als tweede eindigde in de competitie. De Eredivisie begint de week daarna.

Het grootste deel van het afgelopen seizoen werd in lege stadions gespeeld. In de play-offs om Europees voetbal en promotie/degradatie was recent wel weer wat publiek welkom. Bij de vier EK-wedstrijden die komende maand in Amsterdam worden gespeeld, zijn steeds 12.000 toeschouwers welkom. Zij moeten zich vooraf laten testen op het coronavirus.

Sportkoepel NOC*NSF wilde niet reageren op de prognose van De Jonge.