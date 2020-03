Hotel in F1-stad Melbourne meldt corona-geval

Het verbouwde Albert Hotel Park meldt op de website dat het de officiële heropening heeft uitgesteld, omdat een gast, die zaterdag in het hotel was, besmet is geraakt.

Het hotel is per direct gesloten en stafleden die afgelopen weekeinde werkten moeten twee weken thuis in quarantaine blijven.

De Grand Prix van Australië wordt zondag verreden. Op donderdag staan de coureurs en teambazen de pers te woord, op vrijdag gaan de auto’s voor het eerst de baan op.

Waar de (vierde) race in China al werd afgelast en Bahrein (22 maart) besloot om geen fans toe te laten, was men in Australië maandag nog vol vertrouwen.

„Het is uitgesloten dat we zonder publiek rijden”, zei Andrew Westacott namens de lokale organisatie tegen radiozender SEN. „We moeten verstandig met de situatie omgaan en de benodigde voorzorgsmaatregelen nemen.”

Professor Brendan Murphy, hoofd medische zaken van de regering in Australië, zag eerder deze week nog geen probleem in de Formule 1-race die zo’n 300.000 toeschouwers trekt. „Er is geen bewijs dat er hier een virus rondwaart. Ik maak me geen zorgen”, stelde Murphy.