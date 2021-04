Club Brugge-held Noa Lang: ’Ik huil weleens bij mijn psycholoog’

Lang was samen met maatje Justin Kluivert (RB Leipzig) en Vitesse-speler Danilho Doekhi te gast bij Robin van Persie, in de derde aflevering van Locker Room. Een Youtube-programma dat gekoppeld is aan het Nederlandse elftal, waarmee de aanvaller van Club Brugge onlangs deelnam aan het EK O21 (en geblesseerd uitviel).

We komen onder anderen te weten dat Lang zich het liefst al scheert onder de douche (’dat is lekker warm, man’) en dat hij het goed vindt als ’mensen clickbaits gaan zoeken’ op zijn naam. „Dat wil zeggen dat je interessant bent”, aldus de vleugelspits. „Ik heb ook zo’n streepje, zeg maar, achter mijn naam zoals Mo Ihattaren. Als mensen niet over je praten of zich druk over je maken, dan moet jij je zorgen gaan maken.”

Maar al die kritiek, dat maakt het niet altijd even makkelijk voor jonge voetballers. Dat weet ook Lang. „Ik heb een psycholoog, hoor”, zegt hij eerlijk. „Ik zit nu aan m’n derde, de eerste twee waren van een club. Ik moet ook wel zeggen: ik heb dat nodig. Je moet tegen iemand alles eruit kunnen gooien. Ik ben niet meteen een prater over mijn problemen, maar ik heb nu wel iemand bij wie dat lukt. Ik hecht er dus ook veel belang aan. Soms komen daar ook tranen bij, dat hoort erbij. Wij zijn ook mensen.”