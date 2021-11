Premium Het beste van De Telegraaf

Vrouwenploeg vast in Zimbabwe, mannen in Zuid-Arika Chaos troef bij Nederlandse cricketers door verspreiding nieuwe coronavariant

AMSTERDAM - De nationale cricketteams van Oranje lijken te zijn gestrand in Zimbabwe en Zuid-Afrika nu een nieuwe coronavariant zich in de zuidelijke regio van Afrika aan het verspreiden is en de vluchten terug naar huis zeer schaars zijn. De Oranje-vrouwen doen momenteel in Zimbabwe mee aan het WK-kwalificatietoernooi, de mannen spelen vandaag in Pretoria hun eerste van drie ODI-wedstrijden tegen Zuid-Afrika.