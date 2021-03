’Messi moet salaris inleveren voor contract voor het leven bij Barça’

Lionel Messi. Ⓒ REUTERS

Joan Laporta verklaarde woensdag bij zijn presentatie als voorzitter van FC Barcelona al zijn liefde voor Lionel Messi („Ik hou van jou”) en zei er alles aan te doen om hem binnenboord te houden. Een dag later is meer duidelijk over het plan dat Laporte heeft ontwikkeld om de Argentijnse sterspeler in Camp Nou te houden.