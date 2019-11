Bertens in actie. Ⓒ AFP

RIDDERKERK - Ze lacht vaak en uitbundig. Kiki Bertens is deze week met de trainingen voor het komend seizoen begonnen en vertelt over haar nieuwe start, zonder coach Raemon Sluiter en met Elise Tamaëla. Heeft ze na haar vakantie weer zin om er tegenaan te gaan? „Nou ja, zin? Vakantie is toch het leukste wat er is. Ik vind het heerlijk om niks te doen.”