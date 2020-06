Premier League werkt aan speciaal puntensysteem in geval van nood

Er zijn nog 92 wedstrijden te gaan in de topcompetitie in Engeland. Het heeft er alles van weg dat Liverpool de titel gaat pakken. Met nog 9 speelronden te gaan staan The Reds 25 punten voor op Manchester City. The Citizens hebben wel een wedstrijd minder gespeeld.

Het vraagstuk richt zich in Engeland meer op wat er gebeurt als zich een nieuwe uitbraak van het coronavirus voordoet en het land in lockdown moet. Het zou ervoor zorgen dat de Premier League niet afgemaakt kan worden.

Vorige maand liet de FA, de Engelse voetbalbond, weten dat het nietig verklaren van de competities en geen promotie/degradatie van de baan was indien het seizoen vroegtijdig moet eindigen. Derhalve werken officials in Engeland aan een speciaal puntensysteem om uit te maken wie waar op de ranglijst eindigt, indien het scenario zoals hierboven omschreven zich voordoet. Er wordt dan gekeken naar het aantal ’punten per wedstrijd’.

Het speciale puntensysteem geldt voor de hele competitie. Als er een streep door de competitie gezet wordt, dan is - gezien de huidige ranglijst - Liverpool kampioen en degraderen Nathan Aké, Anwar El Ghazi en Tim Krul respectievelijk met Bournemouth, Aston Villa en Norwich naar de Championship.

Donderdag gaan de clubs uit de Premier League stemmen over het puntensysteem. Om de regel geldig te laten verklaren, moeten veertien van de 20 clubs instemmen met het plan.