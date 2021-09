PSV mede dankzij wereldgoal Olivier Boscagli langs AZ

Schmidt kon zaterdagavond niet beschikken over Ibrahim Sangaré. De middenvelder is met een liesblessure teruggekeerd van het WK-kwalificatieduel van Ivoorkust met Kameroen. De trainer van PSV verwacht dat hij zijn speler twee weken moet missen. Dat is een hard gelag voor de Eindhovenaren, want er breken voor PSV belangrijke weken aan. Cody Gakpo begon wel aan de aftrap. De aanvaller bleek op tijd hersteld van een blessure die hij afgelopen zaterdag opliep in het duel van het Nederlands elftal met Montenegro.

Bij AZ debuteerde doelman Vindahl Jensen. De 23-jarige Deen werd overgenomen van FC Nordsjaelland.

Al na vier minuten zorgde Phillip Max voor het eerste gevaar in Alkmaar. De goalie van AZ liet zien goed wakker te zijn en maakte de voorzet van de Duitser onschadelijk. Een paar minuten later was het de thuisploeg dat dicht bij de openingsgoal was. Met een schitterende pass speelde Jordy Clasie Zakaria Aboukhlal aan die op zijn beurt de bal voor wilde geven aan Vangelis Pavlidis. De Griek kon echter net niet bij de bal komen.

Na tien minuten spelen kwamen de Eindhovenaren op voorsprong dankzij een wereldgoal van Oscar Boscagli. De middenvelder van PSV knalde de bal snoeihard van afstand achter de doelman van AZ.

Het scheelde heel weinig of PSV had niet lang van de voorsprong kunnen genieten. AZ drong in de levendige eerste helft steeds meer aan en het was Jesper Karlsson die zijn ploeg langszij kon brengen. De Zweed ontsnapte aan de Eindhovense defensie en ging op PSV-doelman Joël Drommel af. Hij schoof de bal echter naast en dus zochten de Eindhovenaren de kleedkamer op met een voorsprong.

AZ ging in de tweede helft op jacht naar de gelijkmaker, maar PSV verdedigde sterk en gaf heel weinig weg. De Alkmaarders hadden veel balbezit, maar creëerde maar weinig kansen. Net als in de eerste helft was het PSV dat ondanks het mindere balbezit scoorde. Yorbe Vertessen snelde langs Bruno Martins Indi en schoot de bal feilloos binnen: 0-2. Ritsu Doan zorgde uiteindelijk met een fraaie goal voor de eindstand: 0-3.

PSV kan zich nu gaan opmaken voor het duel donderdag tegen Real Sociedad in de Europa League. Volgende week zondag staat in eigen huis de clash met Feyenoord op het programma.

AZ speelt aankomende donderdag voor de Conference League uit bij Randers FC.