Lorena Wiebes wint eerste etappe Challenge by La Vuelta

De Nederlands kampioene van vorig jaar won na een rit over bijna 83 kilometer in Escalona de sprint heuvelop.

De Challenge by La Vuelta, voorheen bekend als de Madrid Challenge, is onderdeel van de WorldTour voor vrouwen en eindigt zondag in Madrid, waar de mannen na drie weken koersen door Spanje dan ook aankomen.

Brennauer

Wiebes, die halverwege dit jaar overstapte van de ploeg Parkhotel Valkenburg naar Team Sunweb, rijdt zaterdag de individuele tijdrit in de leiderstrui. Vorig jaar won de Duitse Lisa Brennauer de wedstrijd, die toen uit twee etappes bestond. Lucinda Brand eindigde als tweede. Ellen van Dijk pakte in 2018 de eindzege. De editie van dit jaar is weer met een dag uitgebreid.