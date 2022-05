Everton grijpt belangrijke strohalm tegen Chelsea, Spurs en Arsenal winnen

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

Zo komt de club uit Liverpool dichter bij de plekken die aan het einde van het seizoen goed zijn voor handhaving in de Premier League. Everton heeft na 33 van de 38 duels 2 punten achterstand op Burnley en Leeds United, die nu allebei op een 'veilige' plek staan. Die teams speelden wel al een duel meer.

Het enige doelpunt van de wedstrijd kwam in de 46e minuut voort uit een fout in de Chelsea-verdediging, waar de Braziliaan Richarlison van profiteerde door rustig af te ronden. Doelman Jordan Pickford zorgde er daarna nog met enkele goede reddingen voor dat Everton de voorsprong behield. Ook invaller Hakim Ziyech wist de Engelse international niet te passeren.

Strijd om plek vier

De Spurs hadden in eigen huis weinig moeite met Leicester City, dat afgelopen donderdag nog de halve finale van de Conference League speelde: 3-1. Tottenham won door een treffer van Harry Kane en twee goals van Heung-min Son en nestelde zich met de zege tijdelijk weer in de top vier van de Premier League.

Een lang leven was die vierde plek niet beschoren, want Arsenal nam hem al snel weer over van haar stadgenoot. De ploeg van coach Mikel Arteta won de derby bij West Ham United met 2-1.

Arsenal staat nu op 63 punten, twee meer dan de Spurs. Chelsea staat derde met 66 punten. De drie ploegen moeten nog vier wedstrijden spelen. De derde en vierde plaats geven recht op het spelen van Champions League volgend seizoen. Arsenal kwam voor het laatst in het seizoen 2016-2017 uit in het belangrijkste Europese clubtoernooi.

Arsenal doet volop mee om CL-plaatsing. Ⓒ Pro Shots

Rob Holding opende de score voor Arsenal met een rake kopbal in de 38e minuut. West Ham kwam net voor de rust echter terug. Het schot van Jarrod Bowen werd van richting veranderd en was onhoudbaar voor doelman Aaron Ramsdale. In de tweede helft kopte Gabriel de 2-1 binnen voor de bezoekers.