UEFA stelt Danny Makkelie aan voor finale Europa League

„Op het veld staan tijdens een Europese finale is een van de hoogst haalbare prestaties.”

De eindstrijd van de Europa League wordt gespeeld op vrijdag 21 augustus om 21.00 uur in het stadion van 1. FC Köln. Makkelie krijgt in Duitsland bijstand van zijn vaste assistenten Mario Diks en Hessel Steegstra. Jochem Kamphuis en Kevin Blom gaan mee als respectievelijk VAR (videoarbiter) en assistent-VAR.

Makkelie had al aardige affiches op zijn naam. Zo floot hij afgelopen week de kwartfinalewedstrijd in de Champions League tussen Manchester City en Olympique Lyon en vorig jaar leidde hij de halve finale tussen Valencia en Arsenal in de Europa League. „De Europa League-finale zie ik als een waardering voor de prestaties die we de afgelopen jaren als team geleverd hebben. In mijn team voelt iedereen zich verantwoordelijk voor het succes en weet iedereen ook hoe hij bijdraagt aan het team. We voelen elkaar feilloos aan en gaan voor elkaar door het vuur”, aldus Makkelie.

Sevilla FC bereikte de finale van de Europa League door in de knock-outfase AS Roma, Wolverhampton Wanderers en Manchester United te verslaan. Internazionale was te sterk voor Getafe, Bayer Leverkusen en Sjachtar Donetsk.