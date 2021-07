Judoka Tornike Tsjakadoea grijpt net naast bronzen medaille

Tegen de Kazach Yeldos Smetov liep de wedstrijd uit op een Golden Score. De Nederlander stond hierin op scherp, want hij had al twee straffen achter zijn naam staan. Een moment van onoplettendheid deed de Nederlander uiteindelijk de das om. Hij probeerde een aanval, maar werd door zijn tegenstander op zijn rug gedraaid en kreeg een klein duwtje. Voor de scheidsrechter was het echter reden genoeg om hem te bestraffen met waza-ari, wat einde wedstrijd betekende.

In de tweede ronde had Tsjakadoea nog voor een stunt gezorgd door de als eerste geplaatste Rus Robert Msjvidobadze te verslaan. In de kwartfinales verloor hij van Yang Yung-Wei uit Taiwan.

Tsjakadoea kon Nederland de eerste olympische medaille bezorgen bij de lichtgewichten sinds Ruben Houkes in 2008 tijdens de Olympische Spelen van Peking de bronzen plak won. Het mocht dus helaas niet zo zijn.