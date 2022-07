Premium Het beste van De Telegraaf

’Deze is voor mijn twee meisjes’ Sprookje voor aanstaand Tour-winnaar Vingegaard na moeilijke weg

Door Hans Ruggenberg

Vingegaard moest diep gaan tijdens de laatste bergrit in de de Tour Ⓒ ANP/HH

Toen Tadej Pogacar op de flanken van Hautacam brak, vloog Jonas Vingegaard naar boven. Ontketend stampte de Deen als bevrijd op zijn trappers, wetend dat op de top de Tour-zege zo goed als zeker binnen zou zijn. Zijn voorsprong van 3.26 gaat Pogi in de tijdrit niet meer goedmaken, al juicht men bij Jumbo-Visma pas echt wanneer de eindstreep in Parijs is gepasseerd. Tijdens de moeilijke weg tot dit ultieme hoogtepunt zwoegde Vingegaard een jaar op een visafslag, werkten zijn platvoeten hem tegen, bleef hij heel lang klein en overwon hij zijn zenuwen voor wedstrijden.