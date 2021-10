Premium Het beste van De Telegraaf

Ex-trainer Feyenoord en AZ opnieuw onderuit Gertjan Verbeek moet vrezen voor baan bij Almere City na nieuwe domper

ALMERE - De trainerscarrière van Gertjan Verbeek dreigt als een nachtkaars uit te gaan. De import-Fries werkte bij Feyenoord en AZ in de Nederlandse top, maar ploetert op 59-jarige leeftijd in de kelder van het betaald voetbal bij Almere City, dat negentiende staat in de Keuken Kampioen Divisie. Ook het intermezzo in de KNVB-beker kon de negatieve tendens niet doorbreken. Almere City werd door Go Ahead Eagles uitgeschakeld: 0-2.