Sluiter ziet Svitolina kansloos verliezen in halve eindstrijd Wimbledon, Jabeur opnieuw finaliste

In de finale treft de Tsjechische Ons Jabeur, die afrekende met Aryna Sabalenka: 6-7 (5), 6-4 en 6-2. De Tunesische verloor vorig jaar de finale van Elena Rybakina, die ze deze keer in de kwartfinales vloerde. Jabeur kwam een set en een breek achterstand te boven.

Svitolina, die negen maanden geleden nog beviel van een zoon, had in de vorige ronde nog afgerekend met nummer één van de wereld Iga Swiatek en in de vierde ronde had ze in een thriller een andere grandslamwinnares geklopt, Victoria Azarenka.

Maar tegen Vondrousova kon de met een wildcard toegelaten Svitolina het niet bolwerken. Ze had moeite met de linkshandige slagen van de nummer 39 van de wereld. In de eerste set maakte ze nog een breek ongedaan, maar al gauw had de Tsjechische een nieuwe voorsprong te pakken. Die gaf ze niet meer weg.

Marketa Vondrousova speelt een perfecte wedstrijd. Ⓒ ANP/HH

In de tweede set bleef Vondrousova de betere van de twee. Met gevarieerd spel zorgde ze ervoor dat Svitolina niet in haar ritme kon komen. Al snel stond er een 4-0 voorsprong voor de genadeloos opererende Tsjechische op het scorebord, maar toen kreeg ze de bibbers. Svitolina maakte twee breeks goed en een mega-comeback leek in de maak. Maar op dat moment gaf de Oekraïense het initiatief zelf weer uit handen en was het snel gebeurd.

Svitolina kan al met al terugkijken op een succesvol toernooi en een heel goed eerste deel van het seizoen. Ze won na haar comeback het toernooi van Straatsburg en haalde op Roland Garros de laatste acht, waarin ze verloor van Sabalenka.

Svitolina en Bertens

Het was voor de tweede keer dat Sluiter met een tennisster in de halve eindstrijd van een major stond. In 2016 lukte dat Kiki Bertens ook met de Rotterdammer aan haar zijde. Op Roland Garros moest de Nederlandse toen haar meerdere erkennen in Serena Williams.

Eerste finale

Voor Vondrousova wordt het haar eerste finale op Wimbledon. De 24-jarige Tsjechische was in 2019 al eens finalist op Roland Garros. Die finale verloor ze destijds van de Australische Ashleigh Barty. „Ik kan het niet geloven”, zei Vondrousova over het bereiken van de finale in Londen. „Ik ben ontzettend blij dat ik de finale heb gehaald. Het was een zware wedstrijd en ik was super nerveus. Ik was eigenlijk de hele wedstrijd nerveus. Hoewel ik in de tweede set met 4-0 voorstond, kwam ze terug. Ik ben blij dat ik het uiteindelijk heb gehaald.”

Bekijk hier een schitterende passing van Vondrousova.

Jabeur, als zesde geplaatst, kijkt uit naar haar finalepartij tegen Vondrousova en genoot in haar halve eindstrijd van de steun van het publiek. „Daardoor kon ik me nog terugvechten”, zei ze. „Hopelijk is iedereen er in de finale weer bij. Het was een heel zware wedstrijd voor me. Het had niet veel gescheeld of ik had nu naar huis gemoeten.”

