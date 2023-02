Leeuwinnen starten WK-voorbereiding met blamerende 2-1 nederlaag tegen Oostenrijk

De bondscoach verwoordde zijn plannen in de aanloop naar het oefenduel op Maltezer bodem als volgt: „Het gaat er in de aanloop naar het WK om dat wij nu een team gaan smeden dat van iedereen kan winnen. De tijd van speelsters kansen geven is voorbij.”

En dus was het interessant om te zien met welke basiself Jonker in Valletta zou starten. Fenna Kalma, namens FC Twente al goed voor 26 goals dit seizoen, nam in de aanval het stukje over van Vivianne Miedema, de topspits van Arsenal die het WK wegens een kruisbandblessure naar alle waarschijnlijk aan zich voorbij moet laten gaan. Jonker: „De kans is 0,0001 procent dat ze het haalt.”

Reserverol Spitse

Omdat ook Jill Roord met een blessure kampt, miste Oranje nog een speelster die in de aanvalslinie of achter de spitsen goed uit de voeten kan. Verder was de reserverol van aanvoerster Sherida Spitse opvallend. Haar positie werd in het oude vertrouwde 4-3-3 systeem, dat in de uitvoering soms neigde naar 4-4-2, ingenomen door Damaris Egurrola. Esmee Brugts fungeerde weer als (zeer offensieve) linksback.

Oranje was ruim een uur lang beter dan de Oostenrijkers, die in de historie in vier pogingen nog nooit tegen Nederland hadden gescoord. Lieke Martens krulde na ruim een kwartier de bal met veel gevoel in de rechter bovenhoek (1-0), op aangeven van Daniëlle van de Donk. De speelster van Olympique Lyon droeg de aanvoerdersband. Zij is door Jonker na het wegvallen van Miedema benoemd tot de nieuwe vice-captain. Jackie Groenen is de nieuwe derde aanvoerder.

Kalma niet koel

In het vervolg van de eerste helft misten zowel Van de Donk als Kalma een dot van een kans. Van de Donk schoot veel te gehaast na een geniale pass van rechtsback Kerstin Casparij, Kalma kopte een perfecte voorzet van Brugts recht in de handen van Manuela Zinsberger. Het hoofd koel houden in Oranje is toch wat anders dan in de Eredivisie.

Eenmaal in het veld gekomen, leek Spitse met een geweldige volley de voorsprong te verdubbelen. Maar Zinsberger ranselde de bal knap uit haar doel. Opvallend: Van de Donk bleef captain toen Spitse inviel voor haar 212e interland. Dat lag echter aan de scheidsrechter Maria Marotta, die het om onbegrijpelijke redenen niet toestond dat Van de Donk de band afgaf aan Spitse.

Historische treffer

Het tweede deel van de tweede helft was er voor de nummer twee van het vorige WK eentje om snel te vergeten. Het vele gewissel kwam het spel niet ten goede en sommige speelsters zakten door de ondergrens. Het leverde de gelijkmaker van Eileen Campbell op, de eerste Oostenrijkse treffer ooit tegen Nederland. Vlak voor tijd bezorgde Sara Zadrazil Oranje-coach Jonker een berg stof tot nadenken met een fraaie uithaal.

Ondanks de nederlaag was Jonker niet ontevreden over tweederde van de wedstrijd. „We hebben een uur lang het spel kunnen spelen dat we voor ogen hebben. Dat we dan de wedstrijd kunnen bepalen tegen een land als Oostenrijk. Dat we de boventoon kunnen voeren. En ik ben ook wijzer geworden van de wisselspeelsters. Dat zij op wedstrijdniveau nog moeten verbeteren.”

Wissels

Na het uur kantelde immers het standbeeld, zag de coach. „Dat had te maken met de speelsters die eruit gingen én erin kwamen. Tot dat moment was het letterlijk ’oranje boven’. Wij hadden 75 procent balbezit, creëerden vijf goede kansen tegenover slechts één van hun. Na de wissels werd de balbezit-verhouding fifty-fifty, dan vind ik het niet zo moeilijk om te concluderen dat er iets in het team, is gebeurd dat tot minder spel heeft geleid.”

Op hoofdlijnen had Jonker in het eerste uur gezien wat hij voor ogen had gehad: „Er zijn altijd dingen die beter kunnen en moeten. Het afjagen ging vrij aardig. We wilden goed positiespel spelen en doorkomen over de vleugels. Daar lieten we wat momenten liggen. We lieten ook de nodige kansen liggen. Dat kan niet op dit niveau. Het is één van de redenen voor de nederlaag.”

Brugts

Jonker was wellicht het meest te spreken over het spel van ’aanvalster’ Esmee Brugts, die tegen Oostenrijk als linksback speelde in het 4-3-3-systeem. Eerder deed het 19-jarig supertalent dit in het veelbesproken 5-3-2-systeem. „Ze werd alleen verdedigend niet getest, omdat wij in het uur dat zij speelde de bovenliggende partij waren”, stelde Jonker.

Aan de bal was Brugts weer een lust voor het oog. De afgemeten voorzet op Kalma was van grote klasse. Jonker: „Het is jammer dat die er niet inging, want dan heeft zij een assist achter haar naam gekregen. We hadden een paar uitstekende momenten aan de linkerkant, die mij het gevoel geven dat er muziek zit in een linkerflank met Esmee. Als zij die rol goed invult, zijn er weinig speelsters die opbouwend en aanvallend beter zijn vanuit die positie.” Dinsdag treft Oranje in Malta opnieuw Oostenrijk. Het sfeerloze Gozo Stadium wordt omgeruild voor het nationale Ta Qali Stadium.