Leeuwinnen starten WK-voorbereiding met blamerende 2-1 nederlaag tegen Oostenrijk

De bondscoach verwoordde zijn plannen in de aanloop naar het oefenduel op Maltezer bodem als volgt: ,,Het gaat er in de aanloop naar het WK om dat wij nu een team gaan smeden dat van iedereen kan winnen. De tijd van speelsters kansen geven, zoals in het najaar, is voorbij.”

En dus was het interessant om te zien met welke basiself Jonker in Valletta zou starten. Fenna Kalma, namens FC Twente al goed voor 26 goals dit seizoen, nam in de aanval de honneurs waar van Vivianne Miedema, de topspits van Arsenal die het WK wegens een kruisbandblessure naar alle waarschijnlijk aan zich voorbij moet laten gaan. Jonker: ,,De kans is 0,0001 procent dat ze het haalt.”

Reserverol Spitse

Omdat ook Jill Roord met een blessure kampt, miste Oranje nog een speelster die in de aanvalslinie goed uit de voeten kan. Verder was de reserverol van aanvoerster Sherida Spitse opvallend. Haar positie werd in het 5-3-2 systeem, dat in de uitvoering soms neigde naar 4-4-2, door Damaris Egurrola. Esmee Brugts fungeerde weer als een zeer offensieve linksback.

Oranje was ruim een uur lang beter dan de Oostenrijkers, die in de historie nog nooit tegen Nederland scoorde. Lieke Martens krulde na ruim een kwartier de bal met veel gevoel in de rechter bovenhoek (1-0), op aangeven van Daniëlle van de Donk. De speelster van Olympique Lyon droeg de aanvoerdersband.

Kalma niet koel

In het vervolg van de eerste helft misten zowel Van de Donk als Kalma een dot van een kans. Van de Donk schoot veel te gehaast na een geniale pass van rechtsback Kerstin Casparij, Kalma kopte een perfecte voorzet van Brugts recht in de handen van Manuela Zinsberger. Het hoofd koel houden in Oranje is toch wat anders dan in de Eredivisie.

Eenmaal in het veld gekomen, leek Spitse met een geweldige volley de voorsprong te verdubbelen. Maar Zinsberger ranselde de bal knap uit haar doel. Opvallend: Van de Donk bleef captain toen Spitse inviel voor haar 212e interland.

Historische treffer

Het tweede deel van de tweede helft was er voor de nummer twee van het vorige WK eentje om snel te vergeten. Het vele gewissel kwam het spel niet ten goede en sommige speelsters zakten door de ondergrens. Het leverde de gelijkmaker van Eileen Campbell op, de eerste Oostenrijkse treffer ooit tegen Nederland. Vlak voor tijd bezorgde Sara Zadrazil Oranje-coach Jonker een berg stof tot nadenken.