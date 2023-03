Djokovic krijgt eerste nederlaag van 2023 te slikken en loopt finale in Dubai mis

Medvedev stuit in de eindstrijd op zijn landgenoot Andrej Roeblev, die eerder op vrijdag van de Duitser Alexander Zverev won: 6-3 7-6 (9). Roeblev verzilverde zijn zesde matchpoint. Hij schakelde in de kwartfinale de Nederlander Botic van de Zandschulp uit.

Medvedev steekt in uitstekende vorm. Hij won de afgelopen weken de toernooien van Rotterdam en Doha. De Rus heeft in achttien dagen maar liefst dertien wedstrijden gewonnen. „Het is voor mij speciaal om van Djokovic te winnen”, zei hij. „Novak is voor mij de beste tennisser aller tijden.”

Djokovic schreef de Australian Open op zijn naam en keerde in Dubai terug op de baan. Hij won twintig partijen op rij sinds zijn rentree vorig jaar op de ATP-finals. De nummer 1 van de wereldranglijst leverde in de eerste set tweemaal zijn opslagbeurt in. Hij kwam in de tweede set achter met 2-0. Medvedev verdedigde die voorsprong met succes. Hij liet de Serviër niet meer terugkomen.

Djokovic weet nog steeds niet of hij vanaf volgende week mag uitkomen op het toernooi van Indian Wells. De Serviër heeft zich niet laten vaccineren tegen het coronavirus. „Ik wacht nog even op nieuws uit Amerika”, zei hij. „Anders ga ik op gravel spelen. Het zou goed kunnen dat ik dan kies voor het toernooi van Monte Carlo.”

Djokovic schakelde in de tweede ronde van het ATP-toernooi van Dubai de Nederlander Tallon Griekspoor uit.