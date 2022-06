Openda ziet kans op debuut tegen Oranje in rook opgaan

De Belgische bond is erachter gekomen, dat Openda helemaal niet inzetbaar is tegen Nederland. In het laatste kwalificatieduel van het Belgische onder 21-team incasseerde Openda onlangs zijn derde gele kaart, waardoor hij geschorst is voor het eerstvolgende competitieve duel en dat blijkt dus de Nations League-wedstrijd tegen Nederland te zijn.

,,Het is een droom om voor de Rode Duivels te spelen. Het is wel speciaal om met zo’n grote namen te spelen. Ik ken hen, maar ik weet niet of zij mij kennen. Het is ook speciaal om tegen Nederland te spelen, omdat ik er twee jaar heb gespeeld”, vertelde Openda eerder deze week, toen hij nog in onwetendheid verkeerde over de schorsing. Het goede nieuws voor Openda is dat België deze interlandperiode nog drie Nations League-wedstrijden speelt, zodat hij nog drie kansen heeft op zijn debuut.