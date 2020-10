Khabib Nurmagomedov kondigt direct na wereldtitel einde carrière aan

„Dit was mijn laatste gevecht”, zei de 32-jarige Rus meteen na afloop. „Toen de UFC mij eerder dit jaar belde om dit gevecht te doen, heb ik mijn moeder beloofd dat het mijn laatste zou zijn”, vertelde Nurmagomedov. „En als je je moeder je woord geeft, dan hou je je daar natuurlijk aan.”

De overwinning die de Rus boekte op Gaethje was zijn 29e zege op rij. „Normaal was mijn vader altijd bij me, daarom wilde mijn moeder ook niet dat ik dit gevecht zou aangaan”, aldus Nurmagomedov over zijn vader, die eerder dit jaar overleed aan hartproblemen als gevolg van het coronavirus. „Ik wilde nog één keer gaan. Voor mijn vader. Maar ik wil niet meer vechten nu hij er niet meer bij kan zijn.”

Onder meer Conor McGregor sprak na de bekendmaking van Nurmagomedov zijn carrière te beëindigen via Twitter zijn waardering uit. „Een geweldig optreden. Respect voor jullie en gecondoleerd met je vader. Ons medeleven voor jou en je familie. De McGregors”, staat te lezen op het twitteraccount van de Ier.